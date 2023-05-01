〈台股風向球〉本周美股影響力增 別小看傳統「五窮」魔咒

受到美股牽動，台股加權指數上周陷入震盪整理，周跌 23.81 點，已連跌 2 周，隨著美國重要科技股 5 月陸續公告財報，再加上聯準會利率決議將登場，而美國第一共和銀行瀕崩潰邊緣，恐再掀金融市場動盪，法人提醒，別小看傳統「五窮」的魔咒，小心漲多股拉回壓力，就看落後補漲、利空不跌個股，能否接棒補上。

事實上，上周上市櫃仍有 20 檔個股漲幅超過 20%，顯示即便大盤動盪，內外資仍未放棄換股操作，主力也積極著墨熱門題材中小股。

三大法人上周合計賣超 359 億元，其中，主要是外資賣超 381 億元，投信終結連 4 周賣超，轉為買超 45.7 億元。

可觀察到，投信過去一周積極布局開發金 (2883-TW)9.2 萬張，宏碁 (2353-TW) 近 2.7 萬張，寶成 (9904-TW)2 萬張，光寶科 (2301-TW)、華邦電 (2344-TW)、華新 (1605-TW)、南亞 (1303-TW) 和和碩 (4938-TW) 均超過 1.5 萬張，遠傳 (4904-TW) 和欣興 (3037-TW) 也均超過 1.2 萬張；若以金額來看，則以欣興逾 17 億元，中華電 (2412-TW)、光寶科、南電 (8046-TW)、南亞和開發金超過 12 億元較多。

外資方面，主要賣超友達 (2409-TW) 達 8.2 萬張，開發金 7.1 萬張，群創 (3481-TW)6.5 萬張，中鋼 (2002-TW)4.3 萬張，台積電 (2330-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 均逾 3.4 萬張，華航 (2610-TW)、台泥 (1101-TW)、華邦電和長榮 (2603-TW) 也都超過 2.3 萬張。

不過，外資布局緯創 (3231-TW)、欣興、元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、第一金 (2892-TW)、京元電子 (2449-TW)、彰銀 (2801-TW)、臺企銀 (2834-TW) 等。

法人指出，進入 5 月後，美國重要科技股包括 AMD、高通和蘋果皆將在第一周陸續公布財報，美國 5 月 4 日公布完第一季 GDP、PCE 後緊接著有聯準會率決議，不僅如此，美國第一共和銀行告急，也恐使行情震盪力道加劇，雖盤面氣氛偏多，別大意五窮魔咒隨時發威。

永豐投顧進一步提醒， 由於美國和台灣上市櫃公司均處財報揭露期，行情由衝刺萬六關卡轉為等待落底訊號，預期美股難免震盪，台股也隨之上下起伏。