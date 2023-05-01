台股5月天面臨兩大挑戰 留意漲多個股恐遭優先提款

外資 4 月大賣台股逾 500 億元，拖累大盤月線收黑，失守季線關卡，投信認為，5 月首周將面臨美股財報周及聯準會公布利率政策，預期台股仍難逃觀望氛圍，先前漲多個股難逃資金提款壓力。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，外資 4 月來賣超台股 530.77 億元，三大法人單月賣超金額達 607.31 億元，預期在 51 勞動節連假後，緊接著登場的美股財報為超微與蘋果兩大重量級企業；此外，美國聯準會也將在 5 月 3 日公布利率決策會議，若財報、法說的展望不如預期，即可能造成市場波動。

孫傳恕進一步指出，市場預期聯準會最後一次的 1 碼升息可能落在 5 月，而降息時點則從先前預期的第 3 季，延後至第 4 季，預料台股下週走勢仍將持續震盪。

孫傳恕表示，目前台股大盤還在季線之下，本益比在長期均值下緣，三大類股中僅電子指數位於季線下方，金融與傳產雖然短暫跌破月線，旋即站回短中長天期均線之上，預料題材股仍可保持相對強勢，但要留意先前漲多個股可能面臨持續修正。

安聯投信台股團隊認為，台股第 2 季呈現回檔格局，主要是股市表現與基本面脫鉤，加上企業法說財報與展望陸續揭露，部分數據與市場預期出現落差所致。

安聯投信台股團隊表示，台股第 1 季是由資金行情所帶動，所以近期包括漲多、或評價面較高的族群，如電子股和中小型股，面臨較大的調節壓力，轉向輪動到防禦型的板塊，例如基建、軍工等。

隨著美股進入財報周，受惠 AI 生成技術有望帶動的需求提振，部份美科技股相繼繳出優於預期的財報，抵銷之前美 GDP 之前的雜音。

另外，美經濟數據方面，安聯投信台股團隊認為，由於初領救濟金人數優於預期，國際情勢似有釋出部分佳音，預料將有助支撐市場信心。