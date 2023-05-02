〈台股盤前〉觀望2因素預期量縮震盪 上檔月線季線雙壓

台股上週收在 15579.18 點，單週下跌 23.81 點，時序進入台股 5 月天，由於美國聯準會 (Fed) 將於 3 日召開利率決策會，又有超微、高通、蘋果等大廠陸續公布財報，預期短線大盤偏向量縮區間震盪。

外資 4 月大賣台股逾 500 億元，拖累大盤月線收黑，失守季線關卡，短線月線 15743 點及季線都是壓力區。

今日觀盤重點，外資上週主要賣超面板雙虎，友達 (2409-TW) 被賣達 8.2 萬張，群創 (3481-TW)6.5 萬張，但友達、群創迎來面板報價止跌轉漲、價格邁向獲利水平之際，車用事業也傳來好消息。友達拿下全球十大車廠中，至少 7-8 成品牌訂單，並攜手高通推智慧座艙解決方案；群創則通吃特斯拉、BMW、福特、保時捷等一線車廠大單，大啖車用訂單的消息是否帶動今天股價值得關注。

鴻海 (2317-TW) 集團非手機業務接單傳捷報，獲全球雲端遊戲龍頭微軟伺服器代工訂單，主要由負責集團伺服器製造業務的工業富聯 (FII) 操刀生產，已開始出貨。

14 家上市金控公司陸續公布股利，僅剩開發金 (2883-TW) 及台新金 (2887-TW) 兩家尚未公布，已公布的 12 家中，以中信金 (2891-TW) 每股配發 1 元現金股利、殖利率 4.4% 居冠，緊接殖利率依序為兆豐金 (2886-TW) 的 3.64%、永豐金 (2890-TW) 的 3.59%、元大金 (2885-TW) 的 3.53%。

但值得留意的是，玉山金 (2884-TW) 因順利完成 160 億元現金增資而股本變大，稀釋每股盈餘分配，因此下修股利，調降後股票股利是 0.38 元、現金股利 0.19 元，現金殖利率不到 1%。

整體來說，PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，三大類股中僅電子指數位於季線下方，金融與傳產雖然短暫跌破月線，旋即站回短中長天期均線之上，預料題材股仍可保持相對強勢，但要留意先前漲多個股可能面臨持續修正。