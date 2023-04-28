〈台股盤後〉半導體雙雄反彈 站上15500點關卡重回5日線

美國科技股走強，激勵台股今 (28) 日上演反彈行情，半導體雙雄帶動下，電子股全面回神，傳產、金融股助攻，中小型股也活蹦亂跳，終場收在 15579.18 點，上漲 167.69 點或 1.09%，重回 5 日線，成交量 2222.08 億元。

電子股表現方面，台積電尾盤甩尾，終場站回 500 元大關，收在今日最高 502 元，上漲 1.72%；聯發科法說會前夕站穩盤上，上漲 3 元或 0.45%，收 665 元；鴻海、聯電、廣達、研華等都收紅。

台積電領軍下，半導體股群起上攻，立積、聯傑拉出逾半根漲停，矽力 - KY、南亞科、台勝科、順德、易華電、全訊、景碩、矽創、新唐等都有 2-4% 漲幅。

軟體概念股持續成為資金追逐焦點，大塚、宏碁資訊、驊宏資、智聯服務、資通、叡揚亮燈，邁達特、訊達、大世科、普鴻、凌群、實威、緯軟都有超過 5% 漲幅。

美國零售業龍頭沃爾瑪與 SES-imagota 達成協議，將加快採用電子貨架標籤，帶動國內電子標籤龍頭廠元太同步跳空漲停 190.5 元，委買高掛 2.5 萬張。

生技族群也獲資金青睞，尤其通路藥局股表現最強勁，佑全大股東優盛鎖在漲停、另一主要股東生達漲幅逾 9%；盛弘也併購躍獅藥局，股價同樣亮燈鎖死。其他生技股包含濟生、訊聯、佰研、中化、健喬、中化生等表現不俗。