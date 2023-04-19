〈報稅看這裡〉報稅季倒數 留意3稅制、4稅政新措施

5 月報稅季即將到來，財政部中區國稅局提醒，今 (2023) 年綜所稅申報共有 3 稅制面新措施、4 項稅政面新措施，包括 2022 年基本生活費提高，手機報稅納稅額 3 萬元以下，以現金繳稅可列印手機報稅系統所產出的繳款書電子檔繳納稅款。

在稅制面新制部分，中區國稅局表示，2022 年度每人基本生活所需的費用金額為新台幣 19.6 萬元，較 110 年度的 19.2 萬元，增加 4000 元。

中區國稅局表示，去年度每人免稅額為 9.2 萬元 (滿 70 歲以上之納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬為 13.8 萬元)、標準扣除額為 12.4 萬元 (有配偶者為 24.8 萬元)、薪資所得及身心障礙特別扣除額為 20.7 萬元。

另外，執行業務者及私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院所因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，2022 年度適用之費用率得予調增，醫事人員得直接按原訂費用率之 118.75% 計算〔藥師之健保收入 (含藥費收入) 費用率由 94% 提高為 97%〕。

至於非醫事人員去年度收入總額較 2021 年度、2020 年度或 2019 年度任一年度減少達 30% 者，其適用之費用率得按原訂費用率的 112.5% 計算。

在稅政面新措施部分，今年手機報稅現金繳稅服務，只要繳納稅額在 3 萬元以下者，就可利用四大便利商店多媒體資訊機列印繳納單臨櫃繳納稅款；也可列印手機報稅系統產出之繳款書電子檔繳納稅款。

另外，手機報稅也能申請延分期繳稅服務，納稅義務人可介接至財政部稅務入口網 (https://www.etax.nat.gov.tw) 申請。

中區國稅局表示，試辦納稅義務人採網路申報綜合所得稅應檢送的相關附件資料，可透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統 (手機板、線上版及離線版) 上傳送交，系統開放至法定結算申報日止，如有未及送交者，應於結算申報截止日後 10 日內送交戶籍所在地稽徵機關。

至於網路申報之退稅案件，經核定退稅者，將在 2023 年 7 月底撥付退稅款；以二維條碼或人工申報方式 (不含逾期申報退稅案件) 之退稅案件，經核定退稅者，於 2023 年 10 月底撥付退稅款，因此想要儘早取得退稅者，建議多利用網路報稅。