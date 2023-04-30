腸病毒門診爆量 安特羅疫苗7月底前上市供應

近日國內腸病毒疫情升溫，不僅疾病管制署針對今年腸病毒可能流行提出警示，第一線小兒科醫師門診爆量也十分有感。針對家長關心何時有疫苗可以打，安特羅生技 (6564-TW) 宣布，7 月底前將有腸病毒 71 型疫苗問市。

總經理張哲瑋表示，安特羅腸病毒 71 型疫苗適用於 2 個月至 6 歲以下的嬰幼兒，施打二劑，二劑間隔 28 天。

該疫苗人體三期臨床試驗驗證，施打疫苗二劑後 28 天可誘發血清保護率高達 98% 以上。由於腸病毒疫苗為新產品，至於幼兒打腸病毒疫苗是否可以終身免疫，仍有待長期臨床監測及數據驗證，安特羅也已規劃完成將進行相關研究及上市後監測。

目前安特羅腸病毒疫苗已持續與相關醫學會合作進行產品推廣，並接受醫療院所預購，每劑售價約 3600-4000 元。

安特羅成功取得藥證的腸病毒 71 型疫苗，以台灣流行之 B4 亞基因型病毒株，配合國光生新一代高產能細胞培養生物反應器製程，對東南亞及大陸的流行株亦有交叉保護證明，上市後，將優先保護台灣幼童免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。

安特羅指出，為佈局東南亞市場，目前腸病毒疫苗已在越南進行三期臨床試驗，未來更將目標鎖定一年超過 2000 萬劑的東南亞各國新生兒市場，並進一步進入中國大陸市場。

腸病毒為亞洲流行的傳染病，5 歲以下幼童感染腸病毒 71 型易併發重症；1998 年台灣首次爆發嚴重手足口病 (hand, foot and mouth disease) 及皰疹型咽唊炎 (herpangina)，高達 140 萬名孩童感染，405 名併發重症、78 名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症之主因為腸病毒 71 型。安特羅腸病毒 71 型疫苗針對亞洲流行的腸病毒 71 型主要亞型病毒具優異交叉保護力，深具國際市場潛力。