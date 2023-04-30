腸病毒門診爆量 安特羅疫苗7月底前上市供應

安特羅總經理張哲瑋。（圖：安特羅提供）
安特羅總經理張哲瑋。（圖：安特羅提供）

近日國內腸病毒疫情升溫，不僅疾病管制署針對今年腸病毒可能流行提出警示，第一線小兒科醫師門診爆量也十分有感。針對家長關心何時有疫苗可以打，安特羅生技 (6564-TW) 宣布，7 月底前將有腸病毒 71 型疫苗問市。

總經理張哲瑋表示，安特羅腸病毒 71 型疫苗適用於 2 個月至 6 歲以下的嬰幼兒，施打二劑，二劑間隔 28 天。

該疫苗人體三期臨床試驗驗證，施打疫苗二劑後 28 天可誘發血清保護率高達 98% 以上。由於腸病毒疫苗為新產品，至於幼兒打腸病毒疫苗是否可以終身免疫，仍有待長期臨床監測及數據驗證，安特羅也已規劃完成將進行相關研究及上市後監測。

目前安特羅腸病毒疫苗已持續與相關醫學會合作進行產品推廣，並接受醫療院所預購，每劑售價約 3600-4000 元。

安特羅成功取得藥證的腸病毒 71 型疫苗，以台灣流行之 B4 亞基因型病毒株，配合國光生新一代高產能細胞培養生物反應器製程，對東南亞及大陸的流行株亦有交叉保護證明，上市後，將優先保護台灣幼童免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。

安特羅指出，為佈局東南亞市場，目前腸病毒疫苗已在越南進行三期臨床試驗，未來更將目標鎖定一年超過 2000 萬劑的東南亞各國新生兒市場，並進一步進入中國大陸市場。

腸病毒為亞洲流行的傳染病，5 歲以下幼童感染腸病毒 71 型易併發重症；1998 年台灣首次爆發嚴重手足口病 (hand, foot and mouth disease) 及皰疹型咽唊炎 (herpangina)，高達 140 萬名孩童感染，405 名併發重症、78 名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症之主因為腸病毒 71 型。安特羅腸病毒 71 型疫苗針對亞洲流行的腸病毒 71 型主要亞型病毒具優異交叉保護力，深具國際市場潛力。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.72%

$12,172

原投組報酬率

+14.05%

$11,405

投組標的成分

  • 40%

    資通

    2471

  • 20%

    欣興

    3037

  • 20%

    安勤

    3479

  • 10%

    事欣科

    4916

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞