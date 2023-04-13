〈晶睿展望〉轉單效益延續+歐美市場需求強勁 全年營運雙位數成長

安控大廠晶睿 (3454-TW) 全球行銷處暨處長發言人謝邦彥今 (13) 日表示，NDAA 國防授權法案的轉單效應持續延續，除了美國市場外，歐洲市場的交通場域需求也很強勁，加上料況與產能都較過去緩解，今年營運有望雙位數成長。

晶睿目前仍以 OEM 代工營收比重較高，約 6-7 成；ODM 自有品牌 3-4 成，其中自有品牌方面，近期更成立雲端服務事業部，將產品全面導入 AI，雖然有助整體營收、獲利成長，不過未來三年，營收比重仍難以追上代工。

展望今年，謝邦彥認為，今年第一季營收創同期高，看好整體動能有望延續，加上料況、產能都較過去舒緩，市場需求也沒有萎縮，今年營運有望雙位數成長。

謝邦彥說，今年美國市場仍是主要營收動能，其次為歐洲市場，尤其交通場域已經有案例，如鐵路、捷運等，看好今年歐美市場的交通領域會進一步成長。

至於產能方面，晶睿因應國際情勢，正在評估製造分散，初步選定泰國與越南，預計第二季底會完成確認，謝邦彥補充，由於泰國有母公司台達電優勢、越南則是教育水平較有競爭力。

晶睿 3 月營收 7.08 億元，月減 18.6%，年減 0.57%；第一季營收 24.26 億元，年增 30%。