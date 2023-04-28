研華Q1 EPS 3.8元創單季次高 下半年接單動能回歸常軌

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (28) 日公告第一季財報，稅後純益 29.59 億元，年增 15%，每股純益 3.8 元，創歷史同期新高、單季次高。研華認為，隨著缺料逐漸改善、供應商庫存調節告終，下半年整體接單比值可望回歸常軌。

研華表示，首季整體接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 0.82；三大區域 BB 值部分，歐洲及北美市場動能略為趨緩，中國市場 BB 值則趨近 1 倍，為中國解封後首度增溫，將持續關注後續復甦力道。

研華第一季受惠大型專案出貨挹注，營收 173.96 億元，年增 8%，但若以美元表達，研華第一季營收達 5.71 億美元，則年減 1%；毛利率 39.7%，季增 0.9 個百分點、年增 1.5 個百分點。

整體營運以區域別而言，研華表示，北亞市場及歐洲市場表現最佳，年對年分別成長 18% 及 13%，而北亞市場中則以日本市場表現最為強勁，年對年成長近四成。

但中國市場因解封干擾及庫存調節尚未結束，首季表現仍顯疲弱；台灣及新興市場則受去年基期偏高影響，營收表現呈雙位數年減。

事業群表現方面，研華指出，產業雲暨影像科技事業群（Industrial Cloud & Video Group，ICVG）及嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最佳，年對年分別成長 26% 及 18%；其餘事業群則年對年衰退。

研華表示，年初已啟動下階段全球化轉型，首波於北美、日本、東南亞等重要據點強化投資、擴大共創；北美新總部亦於本月正式開工動土，為下階段成長奠基。

同時，在全球能源轉型趨勢下，研華透過 Sector Driven 策略集結並對準新能源商機，於再生能源基礎建設、EV 電池及充電樁設備、iEMS 智慧節能系統等應用領域取得先機，整體營運期待能有逐季成長表現。