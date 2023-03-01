〈研華法說〉研華Q1營收拚雙增 雙率可望維持上季水準

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (1) 日召開法說會，公司表示，第一季營收估 165.825 億元至 171.855 億元之間，可望較去年成長，但估較前季持平或略減，不過研華也強調，仍以較上季成長為目標。

依照研華預估，第一季若以 1 美元兌新台幣 30.15 元的匯率情境下預估，營收約 5.5-5.7 億美元，毛利率估 37-39%、營益率估 16.5-18.5%，雙率可望維持上季水準。

研華表示，以目前 1、2 月接單狀況來看，北美最佳、歐洲其次，中國則最弱。其中，美國因受惠通膨逐步趨緩、政策紅利及商業活動回溫帶動，智慧製造、智慧醫療、通訊網安設備等需求強勁，估有個位數成長。

歐洲則因有專案出貨，研華預估會有雙位數成長，而中國區雖然政策解封、疫情趨穩，整體經濟活動正逐步回歸常態，但因為工業市場需求還未能反映，第一季將出現雙位數衰退，台灣市場也同步下滑。

此外，研華在日韓完成區域資源整合優化，加上電動車、新能源及網路設備需求強勁，可望穩健成長；新興市場中，印度受惠零售、電信、工廠自動化等多項專案挹注，預計將較上季倍增，其他拉美、中東、東南亞地區估持平。

法人也關注料況情形，研華表示，目前供應鏈缺料大幅舒緩，也降低長約比例，強化供應鏈韌性並保持購料彈性，內部也持續優化庫存管理並加速產品出貨提升達交率。