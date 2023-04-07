研華3月營收締單月新猷 Q1創單季次高優預期

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 65.25 億元，月增 24.8%、年增 7.6%，創單月新高；第一季營收 173.96 億元，季增 1.2%、年增 7.9%，則為單季次高，也超越先前法說會預估的營收高標 171.86 億元，優於預期。

研華表示，雖然全球高通膨及高庫存挑戰猶在，且中國解封效益尚未發酵，但受惠於訂單遞延效應及歐美大型專案出貨挹注，首季營收仍締造歷史次高，後續看好工廠自動化、再生能源基礎建設、智慧醫療等應用領域的成長動能。

研華說明，3 月營收以事業群表現而言，嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT) 及產業雲暨影像科技事業群 (Industrial Cloud& Video Group，ICVG) 表現最佳，分別年增 21% 及 15%，而其餘事業群年對年表現則普遍衰退。

區域別表現方面，則是日本最為強勁，單月較去年同期成長 46%，合計北亞市場年增 20%；歐洲及北美市場則呈個位數增長。

第一季來看，研華表示，產業雲暨影像科技事業群 (Industrial Cloud& Video Group，ICVG) 及嵌入式物聯網平台事業群 (Embedded-IoT Group，EIoT) 仍保持強勁動能，分別較去年同期成長 27% 及 18%。

單季的區域表現以歐洲及北亞市場最為強勁，年對年分別增長 13% 及 18%；北美地區則為個位數穩健成長。中國及新興市場因客戶仍處庫存調節期表現相對疲弱，年對年呈雙位數衰退。