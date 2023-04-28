〈台達電法說〉因應未來數年營運雙位數成長 啟動歷來最大規模擴產

台達電 (2308-TW) 今 (28) 日召開法說會，因應未來數年每年雙位數營收成長，執行長鄭平表示，今、明兩年將啟動較大規模擴產，包含台灣廠能優化、中國各廠區擴廠，美國、東歐、印度也有建廠計畫，可能是歷年來最大規模擴產的一段時期。

台達電表示，接下來 1-2 年電動車將是重要成長動能，工業、樓宇自動化在 AI、居住要求成長下，都具備成長潛力，另外，ICT、資料中心都有更多新需求，以及微電網等新商機。

為因應各領域需求成長動能，台達電正積極推動擴產，鄭平表示，今明兩年擴產計畫包括中壢六廠持續建置、一廠將重建優化產線；而中國幾個生產據點都有擴建計畫，其中重慶大廠區即將動工，泰國今年將有兩座新廠啟用，另外還有美國、東歐和印度建廠計畫。

鄭平表示，在持續成長的目標下，會根據成長動能來做分配，公司都會提前 2-3 年進行布局和規畫，同時，還要考慮產品和地緣政治等各種因素。

鄭平指出，2014-2016 年起就已經開始思考分散式製造模式，並逐步發展智慧、自動化製造，並在 2018 年改變生產管理政策，由各地區分散式管理改為全球統籌管理，並分配人力和執行訓練，以實現旗下產能調配，這些布局成果也正逐步發酵。