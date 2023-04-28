〈台達電法說〉電動車、充電樁加持 董座：Q2營收可望雙增

台達電 (2308-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長海英俊表示，第一季電動車業務營收倍增並轉虧為盈，由於工作天數增，加上電動車、充電樁業務持續增溫，第二季可望優於前季，也有機會優於去年同期。

台達電表示，第一季電動車業務營收倍增，EV 充電樁成長也明顯，但其他電源零組件相對疲軟，自動化事業中工業自動化市況正在回溫，但樓宇自動化放緩，基礎建設事業中 EV 充電樁業務持續成長。

展望第二季，執行長鄭平表示，電動車、EV 充電樁還仍維持一樣成長速度，自動化將優於去年同期，其他事業群則還是不會有太大改變。

海英俊認為，傳統上第二季都會比第一季好，本季有機會比去年稍微好一些，預計消費性電子有關手機、PC、NB 等需求都還保持疲弱，遊戲機、資料中心、網通需求還算不錯。

獲利方面，鄭平坦言，今年毛利率表現會較低一些，主因今年成長動能最大是電動車，此業務毛利率表現較弱，因此整體毛利率將會下降。

近期生成式 AI 趨勢也掀起未來相關電源應用的討論，海英俊表示，目前 AI 應用的資料中心投資成本比一般多達 3 倍甚至 10 倍，預估在生成式 AI 商業模式還沒確定前，業者不會將太多資源移至 AI 伺服器的建置。