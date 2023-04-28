追求卓越公司治理 中華電再度蟬聯證交所公司治理評鑑Top 5%

臺灣證券交易所公布 111 年度公司治理評鑑，中華電信 (2412-TW) 再度以優異的公司治理成績，第八度名列上市公司前 5%，蟬聯最優等之佳績。此外，在「市值 100 億元以上之電子類」上市櫃公司中，中華電信亦名列評鑑結果前 10% 之佳績，表現備受肯定。

中華電信在各個公司治理面向，例如：「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等，持續展現優異之表現。特別是在強化董事會結構議題上，中華電信因應企業永續發展及與國際趨勢接軌，實踐董事會成員多元化，不僅著重在學經歷及專業背景，且大幅提升女性董事在董事會的占比。在與利益關係人溝通部分，積極與投資人溝通議和，主動為客戶、股東、員工及社會創造價值。

此外，中華電信「永續發展委員會」訂定節能減碳的中、長程目標，推動網際網路資料中心（Internet Data Center，IDC）於 2030 年百分之百使用再生能源，並響應世界潮流及政府政策，於 2050 年前達成淨零碳排。為進一步積極落實各項永續發展作為，導入內部碳定費，將外部費用內部化，作為公司發展及推動節能減碳作為及技術之用；另外，將永續發展目標與高階主管變動薪酬連結，強化高階經理人動機將永續目標落實於日常營運，連動比率由 111 年的 10%，將逐年提高至 2025 年達 30%。

中華電信秉持著「永遠走在最前面」的品牌精神，在企業永續發展追求卓越，其永續作為廣受國內外專業機構所肯定。在國際 2022 The Asset ESG Corporate Award 評比中榮獲最高榮譽 Jade Award，是台灣唯一獲此獎項的業者，也是台灣唯一獲得最高榮譽獎的電信企業，中華電信稟持只有卓越公司治理才有企業永續的信念，未來將持續以最高標準落實公司治理，不斷精進相關制度與作為，持續為員工、股東與社會創造價值。