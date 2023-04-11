〈電信三雄財報〉中華電衝刺三大事業 Q1營收、獲利超越財測 每股賺1.24元

中華電 (2412-TW) 今 (11) 日公告自結數，受惠三大事業群衝刺業務有成，推升 3 月營收、EBITDA、稅後純益均雙增，每股純益 0.41 元；第一季營收、獲利均優於財測，每股賺 1.24 元。

中華電 3 月營收 185.1 億元，月增 3.2%、年增 6.9%；EBITDA 74.1 億元，月增 2.8%、年增 7.2%；稅後純益 32.2 億元，月增 2.2%、年增 14.4%，每股純益 0.42 元。

第一季營運方面，營收來到 542.1 億元，季減 8.9%、年增 5.7%；EBITDA 220.5 億元，季增 5.8%、年增 3.3%；稅後純益 96.4 億元，季增 14.1%、年增 6.4%，每股純益 1.24 元。

中華電第一季營收、獲利均超越財測目標，營收成率 103%-103.8%；營業淨利 121.7 億元、達成率 111%-113.4%；稅前盈餘 122.5 億元、達成率 111.7%-114.1%；每股純益 1.24 元、達成率 112.5%-115.6%。

中華電表示，3 月資通訊業務表現亮眼，主因創新應用營收保持強勁成長，包括 IDC、雲端、智慧聯網及 5G 企業專網等營收成長率皆超過 50%，資通安全亦保持雙位數成長。中華電信長期投資科技人才及技術創新，維持新興科技的領先優勢，同時長期深耕客戶，得以在新興業務持續保持強勁增長動能。

此外，行動業務亦延續成長趨勢；5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增 8.1%，連續 24 個月成長。行動月租型 ARPU(每用戶平均收入) 年增 5.3%，連續 24 個月上揚。固網寬頻業務表現穩定，家用 Wi-Fi 營收持續攀升，帶動寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。

中華電 3 月底行動通信總客戶數達 1,270.7 萬戶，其中，090 月租型客戶數與去年同期相比，已連續 28 個月成長；光世代寬頻用戶數為 375.3 萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300Mbps 以上客戶達 104.8 萬戶；MOD 客戶數則達 206.0 萬戶。