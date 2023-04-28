〈台股盤中〉強彈超過百點 航太軍工、資安題材續強

由於 Meta 接棒微軟和 Alphabet 釋出財報利多，美股強彈，激勵台股加權指數今 (28) 日以上漲 65 點開出後，盤中強彈超過百點，最高來到 15580 點，盤中在 15550 點附近震盪，預估成交值放大至 2300 億元左右，除了航太軍工、資安題材續強，部分族群也出現補漲行情。

航太族群今日再度啟動攻勢，晟田亮漲停燈號，亞航大漲 7%，事欣科、寶一均漲超過 4%，駐龍也有近 3% 漲幅。

中高價電子股在美股的激勵下轉強，晶宏漲停，天鈺、瑞鼎、普誠和矽創均漲 2% 之上。

IC 族群中，沛亨漲停，矽力 *-KY 漲 3%， 晶豪科、鈺創、普誠和茂達、力智漲幅在 2% 上下。

ABF 三雄續強，欣興漲 5%，南電和景碩均漲 3% 之上。

生技族群表現也不俗，生達、台耀、懷特和南光漲幅在半根停板上下，中化、視陽和中化生漲 3% 之上，羅麗芬 - KY、杏輝、和康生、雃博、五鼎和旭富漲 2% 之上。

有不少個股各擁題材表現，高僑、優盛、必應、邑錡、安瑞 - KY、材料 - KY、濟生、驊宏資、資通、91APP*-KY 和元太等均整停，叡揚、訊聯、全新、連宇、大宇資、立積和永道 - KY 等漲逾 6-7%。

元大投顧指出，現階段台股回測區間下緣，日 KD 低檔進入超賣，加上 20 周均線有撐，可望止穩迎來反彈，不過，上方短期均線下彎限縮上檔空間，周 KD 死亡交叉後開口擴大，在主要半導體權值股暫難有表現下，預料後續將維持區間震盪走勢。