〈台股盤前〉台指期反彈逾百點 今挑戰收復五日線

隨著 Meta 財報優預期，市場信心回升，美股四大指數全面走強，台積電與聯電 ADR 皆有 2% 左右的漲幅，台指期也強彈 108 點，台股今 (28) 日可望跌深反彈，力拚收復五日線。

市場消息方面，三星釋出記憶體減產幅度將遠大於先前預期，並看好下半年景氣回升，法人也看好，隨著記憶體市況明顯復甦，台廠南亞科、華邦電、威剛等台廠下半年營運將優於上半年。

友達 (2409-TW) 昨日召開法說會，董事長彭双浪認為，第二季營運回溫加速，且下半年呈現逐季成長，友達預估，第二季面板平均出貨面積將較季增 21-23%、平均單價 (ASP) 則可望持平或微幅增加，稼動率也會較首季 66% 明顯提升。

另外，台積電也端出最新汽車製程的設計套件 (PDK)，衝刺車用電子市場，預計 N3AE 將提供以 N3E 為基礎的 PDK，並在今年推出，讓客戶提早採用 3 奈米技術設計汽車應用產品，以便於 2025 年及時採用屆時已全面通過汽車製程驗證的 N3A 製程。

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨日召開法說會，財務長董宏思表示，第二季營收表現較平，受全球大環境因素，客戶需求復甦的速度低於預期，因此下調全年封測業績展望，期望隨著客戶新品上市，有助下半年出貨力道回升。

國發會昨日公布 3 月景氣燈號判斷分數 11 分，較上月增加 1 分，燈號續呈藍燈，而景氣領先指標則是連續 5 個月上升，但升幅趨緩且指標也持續下跌，國發會原本預估景氣有望在 4 月落底，但能否在第 2 季落底則有待觀察。