〈美股盤後〉Meta飆近14% 那指狂升超2.4% 道瓊大漲逾520點

Meta 接棒微軟和 Alphabet 釋財報利多，投資人忽略看似疲軟的第一季國內生產毛額 (GDP)，轉向聚焦經濟增長、利率和通膨的長期前景，美股週四 (27 日) 氣勢如虹，通訊服務板塊勁揚 5.5%，創 2 月以來的最佳單日漲幅。

費半收紅 0.64%，那指狂升超 2.4%，自 3 月以來最佳單日表現，道瓊收漲超 520 點，標普飛漲近 2%，創 1 月以來最大單日漲幅。



數據方面，美國上週初領失業金人數報 23 萬人遠低預期的，遠低於衰退水平，有助於平息市場對經濟即將面臨硬著陸風險的擔憂。

美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 1.1%，經濟增長低於預期。而聯準會青睞的通膨指標，即剔除食品和能源的核心個人消費支出 ( PCE) 物價指數季增 4.9%，高於預期 4.7%。

最新通膨數據鞏固投資人對聯準會 (Fed) 5 月開會時再次升息的預期。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨預測，聯準會下週將升息 1 碼的可能性約為 83%，高於週三的 72%。

美債違約危機就快引爆，雖然市場把聯邦政府可能耗盡現金、無法償付債務的預估時間點提前到 6 月，但高盛估計，美國國庫吸納稅收比預期還多，美國真正出現債務違約的時間，可能推遲到 7 月底才發生。

週四 (27 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊集體攻高，能源、醫療保健和必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.61%；Meta (META-US) 暴漲 13.93%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.84%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.74%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.20%。

道瓊成分股僅開拓重工獨弱。Honeywell (HON-US) 上漲 4.04%；Merck (MRK-US) 上漲 1.53%；Verizon Communications (VZ-US) 大漲 5.07%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.44%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.86%。

費半成分股普遍收高。美光 (MU-US) 上漲 1.44%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.00%；AMD (AMD-US) 上漲 1.75%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.24%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.49%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.21%。

台股 ADR 以聯電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.73%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.19%。

企業新聞

Meta (META-US) 暴漲 13.93% 至每股 238.56 美元，一躍成為華爾街寵兒。隨著廣告業務持續改善，Meta 週三盤後公布第一季營收為近一年來首度成長，且第二季營收展望優於預期。對人工智慧 (AI) 和成本削減的關注鼓舞了投資者，分析師多上調目標價格。

由於美國總統拜登推動的基建法案發威，「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar、卡特彼勒) 最新財報顯示季度利潤有所增加，公司訂單提高並緩和製造成本上升的打擊，但該公司警示，下半年的銷售可能會對經銷商庫存產生不利影響，開拓重工 (CAT-US) 週四下滑 0.86% 至每股 214.33 美元。

作為全球經濟的另一個晴雨表，工業巨頭 Honeywell (HON-US) 上漲 4.04% 至每股 198.61 美元。Honeywell 最新財報營收和利潤超預期，調整後每股純益為 2.07 美元，營收為 88.6 億美元。

Merck (MRK-US) 升 1.53% 至每股 115.16 美元。Merck 週四公布的第一季營收較去年同期下降 9%，主要是由於其新冠病毒藥物 molnupiravir 的銷售額急劇下降。

第一共和銀行 (FRC-US) 暴漲 8.79% 至每股 6.19 美元，終結連兩日暴跌趨勢。第一共和銀行致力於應對第一季 1,000 多億美元存款外流所引發的危機，正尋求一項潛在的救助協議。

關鍵數據

美國第一季 GDP 季增年率初值報 1.1%，預期 2%，前值 2.6%

美國第一季核心 PCE 指數季增年率報 4.9%，預期 4.7%，前值 4.4%。

美國上週初領失業金人數報 23 萬人，預期 24.8 萬人，前值 24.6 萬人

美國上週續領失業金人數報 185.8 萬人，預期 187.8 萬人，前值 186.1 萬人

美國 3 月成屋待完成銷售指數月率報 -5.2%，預期 1%，前值 0.8%

美國 4 月堪薩斯製造業綜合指數報 -10，預期 -2，前值 0

華爾街分析

LPL Financial 全球策略師 Quincy Krosby 表示：「市場一直在屏息等待大型科技公司的財報。目前來看，它沒有讓人失望，市場需要這些好消息。」

SoFi 公司投資主管 Liz Young 警示：「儘管大多數標普成份股企業業績超預期，但市場最糟糕的時刻還沒有到來。這些公司的業績預期早就被下調約 15%。因此，它們的業績實際上只是僅僅優於已大幅降低的預期，但這對市場情緒來說可能是好事，因為市場不喜歡聽到業績遜於預期的消息。」

LPL 經濟學家 Jeffrey Roach 表示：「數據為聯準會下週的會議做好了準備，隨著增長和通膨放緩，聯準會可以合理地暫停升息，如果經濟惡化，可能會在年底前啟動降息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主