《韓聯社》週四 (26 日) 報導，南韓總統尹錫悅週三在華府會晤特斯拉執行長馬斯克，自詡「韓國頭號業務」的尹錫悅向馬斯克祭出稅收優惠，期望特斯拉在南韓建造新的特斯拉超級工廠。

南韓總統經濟事務高級秘書 Choi Sang-mok 的說法指出，尹錫悅 24 日抵達美國，進行為期 7 天的國是訪問，在馬斯克的要求下，尹錫悅和馬斯克在華府會面。

尹錫悅向馬斯克表示，南韓是特斯拉建設超級工廠的理想國家，該國擁有最先進的工業機器人和優異的人才。

尹錫悅會馬斯克 祭稅收優惠 吸引特斯拉赴韓造廠 (圖：REUTERS/TPG)

尹錫悅稱：「如果特斯拉決定投資、赴南韓建造新廠，我們將在選址、勞動力和稅收方面提供積極支持還提出提供包括稅收優惠在內的政策支持。」

馬斯克則回應道，南韓一直是特斯拉有興趣且列在前排的超級工廠候選國家，他將有機會訪問這​​個亞洲國家。

他還希望韓企和馬斯克的太空公司 SpaceX 能有更多的合作，推動南韓太空產業發展。

自詡「韓國頭號業務」尹錫悅在訪美之際，迄今已推動美國通用汽車 (GM-US) 與南韓三星 SDI 在美國成立新的電池工廠合資事業、Netflix (NFLX-US) 向韓國內容產業投資 25 億美元。韓美兩國簽署超過 23 項初步協議，加強在電池、機器人，以及核能等先進產業與能源領域的合作。

截稿前，特斯拉和馬斯克沒有立即回應置評請求。