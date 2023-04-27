阿根廷加入人民幣貿易結算 南美兩大經濟體均已宣告

繼拉丁美洲最大經濟體巴西宣布將直接用本幣結算中巴雙邊貿易後，阿根廷經濟部長 Sergio Massa 在周三（26 日）宣布，將停止使用美元支付中國進口商品，改採人民幣結算，以減緩阿國美元外流。

據《路透》報導，Massa 表示，本月將以人民幣支付大約 10.4 億美元的中國進口商品，而使用人民幣可加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口步調。他並說，5 月起阿根廷每月還會以人民幣支付價值相當於 7.9 億～10 億美元的中國進口商品。

阿根廷經濟部說，進口審核一般需要 180 天，但如果以人民幣結算，審核時間將縮短至 90 天。

阿根廷做出上述決定之際，歷史性乾旱導致該國農產品出口急劇下降，加上今年大選前的政治不確定性，導致這個南美洲國家的美元準備處於臨界點。

去年 11 月，阿根廷將與中國的貨幣互換額度增加 50 億美元，尋求提高阿根廷的外匯準備。

上月底巴西政府也宣布，已與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易結算，《法新社》形容這是北京對美元的最新襲擊。

據《法新社》報導，這項協議讓作為美國經濟霸權頂級對手的中國，和拉丁美洲最大經濟體的巴西可以直接進行大規模貿易和金融交易，用人民幣兌換里爾，反之亦然，無需再透過美元結算。

最新數據顯示，中國是巴西最大的貿易夥伴，占巴西進口總額的五分之一以上，其次是美國。中國也是巴西最大出口市場，占巴西全部出口的三分之一以上。中國海關統計數據顯示，去年中巴雙邊貿易額為 1,714.9 億美元，增長 4.9%，按最新外匯匯率估算，折合人民幣 1.181 兆元。