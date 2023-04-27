〈友達法說〉Q2出貨面積估季增21-23% ASP可望略增

友達 (2409-TW) 今 (27) 日召開法說，董事長彭双浪認為，第二季營運回溫加速，下半年延續逐季成長。友達預估，第二季面板平均出貨面積將較季增 21-23%、平均單價 (ASP) 則可望持平或微幅增加，稼動率也會較首季 66% 明顯提升。

彭双浪表示，第二季產業鏈庫存回到正常水位，尤其是電視，已經回到中國 618 檔期、歐美下半年的正常旺季備貨需求，預期將帶動電視面板量價逐漸往上，IT 消費性產品也反轉向上，尤以電競顯示器回溫最快。

彭双浪表示，車用、醫療方面則保持不錯的需求，不過，零售、商務、工控等領域應用因為企業裁員、縮減支出，導致需求較弱，預計還要一段時間調整，下半年會比上半年好很多，將回歸正常季節性需求。友達首季存貨天數 48 天，維持健康水準。

不過，隨著面板報價反彈，各面板廠同步拉升稼動率，法人關注恐衝擊後續市場供需。對此，友達總經理柯富仁認為，現在面板產業還是相對辛苦，產業也還是比較有紀律地在調整稼動率，不太可能會有大幅拉升的情況。

彭双浪表示，影響去年景氣的三大變數，俄烏戰爭、通膨升息，以及疫情封控，目前只有疫情解封，但現在來看，中國解封後的民眾消費依舊保守，可能還需要觀察一段時間。