〈貴金屬盤後〉美Q1 GDP疲弱 金價小漲收盤接近2000美元

黃金期貨周四 (27 日) 小漲，但未能回到每盎司 2000 美元關卡以上，是五個交易日以來第四天收盤低於 2000 美元。

分析師說，美國同日公布的第 1 季國內生產毛額 (GDP) 不如預期，提高經濟衰退的隱憂而且可能打擊貴金屬需求，但銀行業擔憂帶來的避險需求，仍為黃金提供支撐。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 3 美元或近 0.2%，報每盎司 1999 美元，當日稍早最高曾漲到每盎司 2013.30 美元。

Zaner Metals 資深金屬策略師 Peter Grant 說，在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周會議登場以前，黃金可能保持偏向盤整的修正型態，但因為銀行業擔憂帶來的避險需求，金價跌幅預料有限。

Grant 說：「若銀行業危機明顯升溫，可能讓黃金打穩另一隻腳，以挑戰歷史高點。銀行業危機也會沖淡升息預期。」

道瓊市場數據顯示，最活絡黃金期貨在 2020 年 8 月 6 日創下每盎司 2069.40 美元的歷史紀錄，隔天盤中再創下 2089.20 美元的盤中歷史紀錄。

Grant 看好黃金趨勢，他表示，即使銀行業動盪減緩，美國仍將步向經濟衰退，這將促使 Fed 降息，而較低的利率和美元走軟都有利於黃金。

美國第 1 季 GDP 季增年率為 1.1%，低於華爾街分析師預估的 2%，顯示經濟成長欲振乏力。但根據勞工部同日發布的統計，上周初領失業救濟金人數減少 1.6 萬人，降為 23 萬人，遠優於經濟學家預測的增加 4000 人，代表就業市場仍強勁。

美元在數據發布後攀升，打壓以美元計價的黃金，但美元升勢之後轉弱，ICE 美元指數 (DXY) 從盤中高點 101.80 回軟至 101.52，漲幅剩下不到 1%。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，金價隨著市場對聯準會 (Fed) 下一步的預期而波動。4 月中旬時，市場共識是 Fed 5 月會暫停升息，但之後市場共識朝升息 1 碼 (25 個基點) 靠攏，導致黃金跌破 2000 美元大關。

Lundin 說：「然而，黃金的修正比其他資產和緩，在我看來，黃金不只能再度回到每盎司 2000 美元以上，黃金現貨甚至能漲到每盎司 2063 美元。」

他預測，等到 5 月會議升息後，黃金將寫下歷史新高，因為期待已久的暫停升息終於快到了。除了暫停升息以外，Fed 遲遲未能讓通膨回到接近 2% 的目標，對黃金也是利多。因此他相信，黃金歷經的修正已經快走到尾聲。

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