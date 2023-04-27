〈房產〉危老重建案遍地開花 北市這兩區核准案飆破百件

據內政部全台危老重建統計顯示，截至今年 3 月底止，台北市危老重建案核准件數達 805 件，占全台核准件數比例近 3 成；若以行政區來看，根據台北市最新公布數據顯示，截至今年 2 月 28 日止，核准數量排名前五名依序為中山、大安、士林、大同、北投等區，而中山與大安核准件數更達到百件。

安信建經總經理張峰榮表示，危老重建因容積獎勵明確且執行效率快，在內政部積極推動之下遍地開花，台北市核准件數更是高居全國之冠；由於危老時程容積獎勵在今年 5 月 12 日將由 4% 遞減至 2%，預期會再有一波申請送件潮出現。

安信建經統計顯示，台北市危老核准件數最高的行政區為中山區，共計達 113 件，占全市核准件數約 14.2%，其次為大安區有 100 件，所占比例約 12.5％，分居 3 到 5 名的士林、大同、北投區占比也都達到一成以上。若以危老建案數量密度看來，排名前五則為大同、中正、大安、中山、萬華，顯示中山、大安、大同區不論數量或是密度都在前五名之列，其中排行第一的大同區每平方公里更有高達約 15.31 個危老建案，遙遙領先第二名中正區的 9.99 個。

安信建經指出，外界普遍認為建商對房價高的地方重建案較感興趣，但實際上並非如此。數據顯示，房價相對低的大同、北投、萬華等地危老案並不少，反觀房價高昂的信義、松山則是倒數二、三名，而南港因住宅存量較少且住宅聚落分散，故歷來重建案不論數量或是密度皆敬陪末座。

張峰榮分析，危老案成敗的關鍵往往在「分回坪數期望值」與「住戶整合」上，信義與松山區因房價水準較高，地主對於分回坪數的期望值也較高，也因此較不易妥協建商給予的分回條件，以致於重建案數量遙遙落後。

以危老建案核准密度排名第一的大同區為例，該區近年受惠於西區門戶計畫，房價快速飆漲，南大同一帶已有數個建案每坪成交均價達到百萬元以上，引起市場關注。因房價高飛使得建商給予地主分回條件提高，地主重建意願隨之走揚，更易促成重建案。