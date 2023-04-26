RFID供應商韋僑投資13億元設台中新廠 完工啟用挹注高成長

由 RFID 解決方案供應商韋僑 (6417-TW) 投資 13 億元興建的台中大里仁化工業區新廠，在今 (26) 日落成啟用。新廠採全面自動化與智慧化生產，整體產能也有機會擴增為原產能兩倍以上，將挹注未來營運成長做好準備。

韋僑總經理江鴻佑同時也宣布，韋僑將於 2024 年第 2 季在台中主辦 RAIN RFID 聯盟與 NFC forum 合辦的年度高峰會議，屆時將會有全球近 300 人次的關鍵廠商與會，共同推廣 RFID 物聯網各產業應用，這將是疫情後該兩大聯盟首次在亞洲的大型活動，極具指標意義。

韋僑台中大里新廠占地 6655 坪，投資金額約 13 億元；全廠不僅導入自動化倉儲，600 多台生產設備也完成機聯網，可發揮全面自動化、智能化生產的效益。韋僑除了持續鎖定醫療、工控及車用市場之外，未來也將加強冷鏈物流產業的佈局。韋僑目前也是全球首家 RFID 廠商取得 ISO 13485 醫療器材及 IATF 16949 汽車行業品質認證者

韋僑 2022 年全年營收 13.15 億元，毛利率 31.67%，年增 3 個百分點，稅後純益 1.9 億元，年增 68.94%，每股純益 4.5 元。擬配發每股現金股利 2.2 元，韋僑預估今年營收將成長 20% 以上。同時，在醫療應用的營收占比在今年預估將超過 30%。

韋僑 2023 年首季營收 3.3 億元，年增 25.35%。預估今年營收將逐季攀升。

韋僑董事長爲曾穎堂，曾穎堂同時也是石英元件廠希華晶體 (2484-TW) 董事長。