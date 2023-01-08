RFID廠韋僑去年營收創新高 今年遷入新廠估激勵業績再增20%

RFID（無線射頻標籤）廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單、出貨強勁下，估 2022 年營收超越 13.3 億元，創新高，年增逾 23%，韋僑台中大里仁化工業區新廠已完工， 2023 年第一季完成各項設備進駐量產，預估 2023 年全年營收將在醫療應用領域出貨比重提高挹注下，全年營收年成長在 20% 以上。

同時，韋僑 2022 前三季營收達 9.46 億元其中醫療應用領域出貨比重成長至 29%，2023 年可望在歐系客戶擴大採購的利基推升下，比重突破 30%。

市場估，韋僑 2022 年 12 月營收維持在 1 億元的之上，全年營收超越 13.3 億元，創新高，年增至少 23%，完成遷入自建新廠集中生產後，設計產能可達 30 億元，將刺激營收、獲利再成長 20%，其中以醫療應用接單最強。

韋僑原有台中生產線分散 4 處，新建的台中大里仁化工業區新廠已經完工，去年 12 月開始遷廠，2023 年第一季完成各項設備進駐量產，並將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

韋僑認為，消費性電子市場 2023 年下半年顯露疲態，無線射頻標籤在智能化、自動化管理應用持續成長，且應用領域持續擴大，有助商機成長。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料；智慧醫療耗材則包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑 2022 年前三季營收達 9.46 億元，稅後純益 1.33 億元，年增 72.21%，已超越去年全年，每股純益達 3.15 元。