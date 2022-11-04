韋僑前三季獲利超越去年全年 每股賺3.15元

RFID（無線射頻標籤）廠韋僑 (6417-TW) 醫療應用接單、出貨強勁，今 (4) 日公布財報，前三季稅後純益 1.33 億元，年增 72.21%，已超越去年全年獲利，每股純益 3.15 元。

韋僑第三季營收 3.72 億元創新高，毛利率 34.36%，季增 5.17 個百分點，年增 5.43 個百分點，稅後純益 6975 萬元，創新高，年增 1.36 倍，季增 75%，每股純益達 1.65 元。

韋僑前三季營收達 9.46 億元，毛利率達 30.06%，年增 1.69 個百分點，前三季稅後純益 1.33 億元，年增 72.21%，已超越去年全年獲利，每股純益達 3.15 元。

市場估，韋僑今年營收成長至少 20%，完成遷入自建新廠集中生產後，可望挹注營收、獲利再成長，其中醫療應用接單最強，占營收比重已接近 30%。

韋僑目前生產線分散 4 處，台中大里仁化工業區新廠預計第三季後完工，12 月完成遷廠，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產，最大可支應年產值將達 24-25 億元。

韋僑認為，消費性電子市場今年下半年顯露疲態，無線射頻標籤在智能化、自動化管理應用持續成長，就整體訂單來看，韋僑所獲強勢訂單都是確定訂單，今年營收成長態勢確立。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料；智慧醫療耗材則包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。