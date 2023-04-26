標普肯定我財政韌性 維持我主權信評「AA+」、展望「穩定」

標普 (Standard＆Poor"s) 今 (26) 日確認維持調升我主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」佳績，肯定我穩健財政管理及堅實財政韌性。財政部表示，面對俄烏戰爭、升息引發市場動盪與風險挑戰，將持續審慎管理國家財政，並以近年蓄積財政量能，提供疫後穩健復甦。

標普自 2022 年調升我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。標普表示，我近年財政管理及執行效能優異，受惠於亮麗科技產業營收及強勁經濟表現，2022 年財政盈餘占 GDP 比率 0.8%，成為執行「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」重要基石。

標普也認為政府債務成長幅度相對溫和，截至 2022 年底各級政府債務淨額占 GDP 比率由嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情前 32% 降至 27%，預估 2023 年至 2026 年間該比率平均變動幅度約 1.3%。

標普指出，2023 年全球半導體需求趨緩將弱化台灣經濟成長，但 5G、大數據分析、電動車輛及人工智慧等領域仍蓬勃發展，預期台灣長期出口及經濟成長前景猶佳。

另外，台灣財政穩健、充沛流動性及相對其他國家之溫和物價上漲趨勢，有利降低政府債務成本，裨益我國維持強健經濟成長態勢。

財政部表示，面對俄烏戰爭膠著、升息引發金融體系動盪、美中科技爭端、氣候變遷等多重下行風險挑戰，將持續審慎管理國家財政，並以近年蓄積財政量能，提供疫後穩健復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設，推動六大核心戰略四大任務所需財源，全面強化臺灣整體經濟、社會韌性及應變能力。

