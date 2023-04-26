〈聯電法說〉Q1毛利率35.5%探7季低點 每股賺1.31元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今(26)日公告第一季財報，由於客戶持續去化庫存，產能利用率降至 70%，毛利率也下滑至 35.5%，探近 7 季低點，稅後純益 161.83 億元，季減 15.1%，年減 18.3%，每股純益 1.31 元。

聯電第一季營收 542.09 億元，季減 20.1%，年減 14.5%，毛利率 35.5%，季減 7.4 個百分點，年減 7.9 個百分點，營益率 26.7%，季減 8.1 個百分點，年減 8.5 個百分點；稅後純益 161.83 億元，季減 15.1%，年減 18.3%，每股純益 1.31 元。

聯電共同總經理王石表示，第一季客戶持續消化庫存，晶圓需求疲弱，一如先前預測，晶圓出貨量較前季減少 17.5%，產能利用率降至 70%，但平均售價保持不變。計入不利匯率的因素，第一季營收季減 20.1%。

王石指出，儘管產能利用率下降，第一季毛利率仍維持 35.5%，反映結構性獲利能力改善和產品組合的優化。

王石強調，即使主要終端市場需求疲弱，聯電車用和工業產品第一季依然持續成長，特別是車用業務占第一季總營收達 17%。在汽車電子化和自動駕駛推動下，預期車用 IC 含量將持續增加，車用產品會是聯電未來重要營收來源和主要成長動力。

