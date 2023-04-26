〈譜瑞法說〉筆電急單延續 Q2營收拚季增1成 下半年優上半年

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長趙捷表示，現階段看到筆電急單延續，整體高速介面需求增加非常快、需求量不錯，面板廠也重新啟動拉貨，第二季營收季增上看 1 成，下半年可望優於上半年，並預計車用晶片觸控整合解決方案將在第三季底、第四季初大量出貨。

譜瑞 - KY 預估，第二季營收 0.98-1.1 億美元，季減 2% 至季增 10%，毛利率 43-47%，營業費用約 0.3-0.33 億美元。

趙捷指出，高速傳輸介面產品先前因筆電面臨庫存調整，需求明顯降溫，但現階段已看到很多急單，訂單能見度約 3-4 周，公司有庫存可緩解急單，預期隨著新規格問世，將有更多客戶導入，USB4 HUB 控制器也即將在下半年發表。

面板方面，趙捷認為，不同客戶有不同的復甦速度，台灣面板供應商回復得相當不錯，有很多急單，中國面板廠則因庫存水位較高，復甦速度較台廠緩慢，不過近幾個禮拜拉貨力道都已回升，特別在筆電領域復甦速度非常快。

針對全年，趙捷看好，下半年筆電與消費性需求將優於上半年與去年同期，期望下半年隨著新裝置問世、帶動終端消費，讓整體需求正常化，認為自去年下半年起已經歷一整年的庫存調整期，下半年與明年將回到過往的需求週期。

針對車用產品，譜瑞 - KY 透過將高速傳輸介面整合在 Type-C，獲得中國車廠採用，如 HDMI 轉接器已導入中國電動 SUV；另外，也整合觸控解決方案，導入歐洲車廠，預計第三季末、第四季初進入大量生產。