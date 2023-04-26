〈美股盤後〉第一共和銀行近腰斬 標普瀉超1.5% 所有板塊一片血染

美國新一批企業財報出爐，第一共和銀行存款大出逃，優比速 (UPS) 財報加劇經濟放緩隱憂，數據顯示美國消費者信心 4 月份跌至 9 月低點，美股週二 (25 日) 開盤後一路下滑，10 年期美債殖利率跌破 200 日均線，標普所有板塊一片血染，該指數收跌 1.58%，創自 3 月 22 日以來最差單日表現。

政經消息方面，80 歲美國總統拜登週二正式宣布參選 2024 年總統大選，競逐連任，拜登可能與先前爭取共和黨提名的前總統川普 (Donald Trump) 再次對決，出現罕見、連續兩屆相同候選人競爭的局面。

美國債務炸彈即將引爆，美國財政部長葉倫週二警告，如果國會不解決債務上限問題，恐將引發一場「經濟災難」，並推動未來幾年利率走升。

美國政府擬斥資 110 億美元 (3383 億台幣) 在美國各地成立國家級新組織「國家半導體技術中心」，用於研發，以增強美國經濟和國家安全。

9 名共和黨參議員週二以對國家安全構成威脅為由，敦促拜登政府對華為雲 (Huawei Cloud) 和其他中國雲端服務提供商實施制裁。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週二表示，美國希望透過「印太經濟架構」(IPEF) 與印太地區國家有更密切合作，這不會與其他經濟組織產生衝突。

七大工業國集團 (G7) 5 月領袖峰會就快要登場，美國試圖提議 G7 成員國對俄羅斯祭出全面出口禁令，但此舉遭歐盟與日本反對。

蘇丹 4 月 15 日爆發內戰後，已有超過 400 人死亡，4,072 人受傷，世衛組織 (WHO) 週二警告，蘇丹一間實驗室遭到佔領，有「很高的風險」發生生化危機。聯合國 (UN) 也表示，已被迫大幅削減蘇丹人道救援任務，

美股週二 (25 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊全軍覆沒，材料、資訊科技和非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數盡墨。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.43%；Meta (META-US) 下跌 2.46%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.00%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.25%。

道瓊成分股普遍挫低。嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.92%；陶氏化學 (DOW-US) 大跌 5.22%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.63%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.78%。

費半成分股成殺盤重心。美光 (MU-US) 下跌 2.30%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.96%；AMD (AMD-US) 下跌 4.31%；應用材料 (AMAT-US) 跌 2.64%；德儀 (TXN-US) 下跌 3.70%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.81%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.78%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.01%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.07%。

企業新聞

以財富管理服務為主要業務之一的第一共和銀行 (First Republic Bank) 首季存款餘額大幅減少，年減 40.8%，傳該行擬出售 1000 億美元資產自救。

第一共和銀行週二股價創歷史新低 (圖：REUTERS/TPG)

第一共和銀行 (FRC-US) 週二股價崩潰 49.37% 至每股 8.10 美元，收盤創歷史新低，拖累 KBW 區域性銀行股指數收低近 3.5%。

美國綜合大型企業奇異 (GE-US) 下滑 1.71% 至每股 98.44 美元。由於航空業需求激增，奇異第一季銷售額為 137 億美元，調整後每股純益為 0.27 美元，皆優於預期，而且第一季現金流為正，近 10 年來首見。

通用汽車 (GM-US) 大跌 4.02% 至每股 32.91 美元。通用汽車週二公布第一季財報出色，並上修 2023 年財測，但調降股東應占淨利的財測，而且今年底將停止生產其雪佛蘭 Bolt 電動汽車。

優比速 (UPS-US) 重挫 9.99% 至每股 176.29 美元，創 2006 年 7 月以來最大單日跌幅。UPS 第一季每股純益為 2.20 美元，營收達 229 億美元，但下調 2023 年業績財測下限，加劇投資人對美國經濟放緩的擔憂。

UPS 財測悲觀，經濟衰退陰霾湧現 (圖：UPS)

速食業龍頭麥當勞 (MCD-US) 走低 0.50% 至每股 291.51 美元。受惠於美國消費者持續購買大麥克和奶昔，麥當勞最新財報優異，調整後每股純益達 2.63 美元，高於預期的 2.33 美元，營收達 59 億美元，高於預期的 55.9 億美元。

3M (MMM-US) 跌 0.66% 至每股 104.37 美元。週二表示將在全球裁員約 6,000 人，連同 1 月宣布全球裁減 2500 個製造職位，預計有助每年稅前節省 7 億至 9 億美元。

特種玻璃製造商康寧公司 (Corning Inc)(GLW-US) 收黑 2.32% 至每股 32.89 美元。康寧週二公布第一季獲利超過預期，主因是價格上漲足以彌補原材料成本上漲及需求放緩影響。該公司的大猩猩玻璃用於蘋果和三星電子等公司的智慧型手機。

蘋果 (AAPL-US) 疲弱 0.94% 至每股 163.77 美元。《日經新聞》披露，代工大廠廣達擴大東南亞布局，越南新廠明年第二季前完工，最快明年底就可投產，廣達此舉可能是要搶蘋果最新一代 MacBook 的訂單，外界等待廣達 6 月 16 日股東大會提供進一步說明。

高通 (QCOM-US) 挫低 2.81% 至每股 114.05 美元。外媒近日報導，晶片設計公司安謀 (Arm) 正打造自家晶片，以顯示其產品的效能，此舉若成真，Arm 將成為聯發科、高通 (Qualcomm) 等安謀大客戶的競爭對手。

關鍵數據

美國 4 月諮商會消費者信心指數報 101.3，預期 104，前值 104.2。

美國 3 月營建許可月率修正值報 - 7.7%，預期 - 8.8%，前值 15.8%

美國 2 月 FHFA 房價指數年率報 7.0%，預期 3.9%，前值 5.3%

美國 2 月 FHFA 房價指數月率報 0.5%，預期 - 0.1%，前值 0.1%

美國 4 月經濟評議會消費者信心指數報 101.3，預期 104.2，前值 104.2

美國 3 月新屋銷售年化月增率報 9.6%，預期 1.1%，前值 - 3.9%

美國 3 月新屋銷售年化總數報 68.3 萬戶，預期 63 萬戶，前值 62.3 萬戶

美國 4 月里奇蒙聯準銀行製造業指數報 - 10，預期 - 9，前值 - 5

華爾街分析

Commonwealth 投資管理主管 Brian Price 表示：「任何時候聽到潛在違約都會造成避險環境，如果瀕臨違約，甚至已違約，對風險資產或消費者信心都不是好兆頭。」

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 寫道：「投資人需要多花一點時間透過常識調整投資組合，以適應今年經濟軟著陸是白日夢的現實。越來越多的人認為經濟衰退即將來臨，特別是第一共和銀行和 UPS 的業績顯示信貸緊縮的跡象。」

William Blair 全球股票團隊負責人、投資組合經理 Ken McAtamney 認為，美國地區銀行仍面臨逆風，金融體系中的壓力跡象尚未完全消退，但儘管金融領域不穩定，聯準會和全球央行仍在抑制通膨方面保持警惕。」

Sanders Morris Harris 董事長 George Ball 表示：「可以預見的是，財報季到目前為止喜憂參半。所有的財報都有一個共同點，那就是削減成本，其原因主要是來自對經濟的擔憂，和投資者對利潤率的關注。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主