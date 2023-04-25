鉅亨美股雷達：市場關注企業財報和經濟數據 百事可樂調升全年財測

美股重要看點：

微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、德州儀器 (TI-US) 等公司將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.449%。美股期貨週二 (25 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.30%，標普 500 期貨跌 0.46%，那斯達克 100 期貨跌 0.42%。

在 Fed 5 月 2 日至 3 日的下次利率制訂會議之前，市場持續評估美國經濟和 Fed 政策的下一步，尤其是針對利率部分，目前市場普遍預期將再升息 25 個基點。

美國銀行週一 (24 日) 發布的報告顯示，隨著企業獲利超越市場預期，以及數兆美元閒置現金將被用於投資，美股有望在 2024 年強勁反彈。

美銀策略師 Savita Subramanian 在報告中強調，只要信貸狀況不進一步惡化，明年企業獲利增長應該會超過經濟增長。此外，市場近期對於降息的預期和多家企業成本削減，表明 2024 年美股可能會更強勁，此外，明年也可能受益於財政刺激的推升。

事實上，本季企業獲利情況已經優於預期。標準普爾 500 指數成分股公司中，目前已有 25% 公佈第一財報，其中 68% 企業收益超出預期，75% 銷售額超出預期，均高於歷史平均水準。

該報告認為，這是企業獲利持續增長的好兆頭，如今企業面對的多種總經不利因素，可能會在明年消散。另一方面，儘管上月銀行業爆發危機，但如果私募股權和風險投資公司動用其 2.2 兆美元的現金儲備，信貸狀況仍有可能保持穩定。

不過，摩根大通首席市場策略師 Marko Kolanovic 表示，華爾街偏好的波動率指標顯示出異常平靜，很可能會給那些認為市場平靜是最佳買進時機的投資人帶來麻煩。

Kolanovic 指出，考慮到利率上升、金融條件收緊、總經風險和地緣政治緊張局勢加劇，這個指標異常的低，這種市場動態也人為地抑制了人們對總經基本面風險的看法。

Kolanovic 建議投資人，利用即將發布的財報帶來的市場走強，來作為減持股票部位的機會。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月經濟聯合會消費者信心指數，預估 104.2，前值 104.2

美國 3 月新屋銷售年化月增率 (%)，前值 1.1

美國 3 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 63.5，前值 64

美國 3 月里奇蒙製造業指數，前值 - 5

重要個股動態：

百事可樂公司 (PEP-US) 周二 (25 日) 調高全年財測，因為它公布超出預期的上季獲利和營收。

截至 3 月 25 日當季，百事可樂淨利為 19.3 億美元，合每股 1.4 美元，上年同期為 42.6 億美元，合每股 3.06 美元。不包括一次性項目，該公司每股獲利為 1.5 美元。

PEP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Netflix(NFLX-US) 周二 (25 日) 表示，計劃未來四年內在南韓投資 25 億美元，用來製作韓劇、電影和無腳本節目，對南韓市場的投資額較 2016 年翻倍。

南韓總統尹錫悅周一 (24 日) 前往美國進行為期六天的國是訪問，這項消息是在他周二和 Netflix 共同執行長 Ted Sarandos 會面後宣布的，尹錫悅對這項投資表示歡迎，稱這是南韓內容產業和 Netflix 的重大機遇。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

中國非特斯拉車主也可以使用特斯拉充電站了，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 周二（25 日）宣布，正式在中國向部分非特斯拉品牌新能源車主開放充電站，進一步落實「充電網絡開放試點計畫」。

特斯拉首批試點開放的充電站，包含 10 座超級充電站、120 座目的地充電站，且涵蓋 37 款車型。