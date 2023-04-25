高價股落難 台股急殺256點收15370點摜破季線 創1個多月新低

台股今 (25) 日震盪走低，高價股淪為重災區，盤面上剩下八千金，台積電失守 500 元大關，電子、金融、傳產權值股幾乎全面跳水，大盤一路下殺，摜破季線支撐，加權指數終場重挫 256.14 點或 1.64%，收在 15370.73 點，為 1 個多月來新低，成交值 2679.43 億元。
櫃買指數終場下跌 5.17 點或 2.46%，收在 204.77 點，成交值 789.46 億元。上市櫃成交值合計 3468.89 億元。
觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天股價承壓，摜破 500 元大關，終場收在 498 元，跌幅 1.78%；聯發科 (2454-TW) 法說會 28 日登場，今天湧現調節賣壓，收盤跌近 4%，以 650 元作收；瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 也賣壓沉重，雙雙大跌逾 6%，IC 設計族群淪為殺盤重心。
高價股慘遭提款，譜瑞 - KY(4966-TW) 落入跌停，摔出千金股行列，創意 (3443-TW) 重挫近 9%，同步失守千元大關，盤面上剩下八千金，尤其矽智財 (IP) 族群賣壓沉重，包括力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 等均大跌逾半根停板；非 IC 設計相關的高價股如旭隼 (6409-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、緯穎 (6669-TW) 也遭大舉調節。
金融股後繼無力，多檔陸續翻黑，其中開發金 (2883-TW) 大跌近 2%，富邦金 (2881-TW) 也跌逾 1%，不過，元大金 (2885-TW)、合庫金 (5880-TW) 仍表現有撐。電信三雄也成為資金避風港，皆收在平盤。
傳產族群方面，台泥 (1101-TW) 漲多拉回，終場下跌近 3%，中鋼 (2002-TW)、華新 (1605-TW)、台塑 (1301-TW) 等指標股也震盪走弱，不過，統一 (1216-TW) 及統一超 (2912-TW) 股價逆勢守在盤上，製鞋廠豐泰 (9910-TW) 獲買盤力挺，收漲近 1%。
值得注意的是，益得 (6461-TW) 開發的複方吸入劑產品 SYN010 正式在台上市，其霧化劑給藥設備是與英濟 (3294-TW) 共同開發，雙方也將展開海外布局；消息激勵下，兩檔個股不畏大盤走弱，益得漲停作收，英濟漲停打開，收漲逾 6%。