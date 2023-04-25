〈焦點股〉IC設計股殺聲隆隆 台股剩下八千金

台股今 (25) 日震盪走低，高價股遭到大舉提款，譜瑞 - KY(4966-TW) 落入跌停，摔出千金股行列，創意 (3443-TW) 重挫逾 9%，同步失守千元大關，盤面上剩下八千金，尤其矽智財 (IP) 族群賣壓沉重，包括 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等均大跌逾半根停板。

IC 設計族群今天成為空軍狙擊目標，其中譜瑞法說會登場前夕，股價摜殺至跌停 968 元，失守季線及年線，為 1 個多月來新低。譜瑞受晶圓廠稼動率下滑、客戶持續調節庫存影響，3 月營收 10.45 億元，月增 24.2%，年減 48.17%，累計第一季營收 30.41 億元，季減 4.41%，年減 48.46%。

IP 股今天殺聲隆隆，創意盤中重摔逾 9%，最低來到 921 元，跌破季線支撐，創波段新低；力旺同步失守季線，最低來到 1805 元，跌幅近 7%；世芯也挫逾 7%，下探 1120 元。

其他包括 M31(6643-TW)、智原 (3035-TW)、晶心科 (6533-TW)、宏觀 (6568-TW) 等 IP 股均賣壓沉重。

力旺 3 月營收 0.6 億元，月減 71.87%，年增 5.06%，累計第一季營收 6.68 億元，季減 26.03%，年減 8.16%。力旺今年上半年受晶圓廠產能利用率全面下滑，權利金收入也跟著降溫，不過，力旺看好，公司過去兩年每年皆有超過 600 個新品完成設計定案，隨著新品陸續進入量產階段，將帶動權利金下半年重啟成長。



