自行車傳動零組件廠久裕興去年EPS 0.81元 擬配發0.4元股息

自行車傳動零組件製造商久裕興 (4559-TW) 今 (25) 日公布 2022 年全年財報，全年稅後純益 4842 萬元，年減 44.86%，每股純益爲 0.81 元。久裕興擬對去年盈餘每股配發 0.4 元現金股利。

掛牌興櫃的久裕興 2022 年全年營收 14.74 億元，毛利率 20.07%，年減 3.27 個百分點，稅後純益 4842 萬元，年減 44.86%，每股純益爲 0.81 元。

久裕興 2023 年首季營收 2.48 億元，年減 19.38%，公司主管指出，目前產品在中國大陸銷售順暢，但在歐洲地區則面臨庫存去化的問題。

久裕興企業總部位於台中市大雅區，創立於 1971 年，公司目前股本 6 億元，主要從事自行車零件製造及銷售開發業務，董事長為陳世偉；久裕興專研自行車零組件花鼓及輪圈組製造，是台灣第一家以冷鍛技術生產鋁合金花鼓的廠商；近年來將技術提升與電機結合，開創電動自行車傳動零組件。其中，所生產的花鼓產品在全球的市占率約 10%；公司近 3 年來則積極拓展智慧製造生產線，以及碳纖維高端產品。

久裕興目前產品包括單速及變速鐵鋁合金花鼓、碟式花鼓、碳纖複合材質花鼓、鋁合金輪圈組、碳纖複合材質輪圈組等相關產品，旗下自有品牌包括 JOYTECH（自行車散珠花鼓）、NOVATEC（自行車花鼓及輪組）、FACTOR（登山車相關產品）等。