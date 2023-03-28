晶睿搶攻商用市場 首推邊緣運算+人臉辨識攝影機

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (28) 日宣布，首度推出結合邊緣運算的人臉辨識攝影機 FD9387-FR-v2，協助企業快速判別影像中的性別、年齡以及配戴口罩的人員，內建記憶卡可儲存 1 萬張人臉數據，辨識準確率高達 99%，搶攻銀行、零售等商業市場。

晶睿推出的 FD9387-FR-v2 人臉辨識攝影機，整合由 RealNetworks, LCC. 開發的 SAFR Inside AI 人臉辨識平台至軟體中，再結合自身攝影機強大邊緣運算能力，大幅增加分析效率。

該產品功能包含即時進行人臉檢測及追蹤、提供陌生面孔的預警通報功能、針對敏感區域也可採取影像隱私模式，避免畫面與第三方單位共享。此外，攝影機擁有高度資安防護能力，全程加密影像數據儲存及資料傳輸，有助保護用戶隱私。

晶睿強調，該產品除了人臉辨識準確率高達 99% 外，也可以針對特定影像發出即時警報，其軟硬體更符合美國國防授權法標準，提供安心居住的生活環境。

晶睿表示，FD9387-FR-v2 人臉辨識攝影機適用於銀行業、零售業以及樓宇自動化的門禁管理系統中，其中，內建系統開放與商業智慧 (BI) 服務整合，尤其是奢侈品牌的顧客服務，VIP 客戶進店即時通知，加速升級服務水平。

另外，可以有效追蹤及偵測進出人潮，是智慧樓宇重要一環，透過名單管理，未被授權的訪客將會被通報並列入紀錄中，以利後續調查行動。