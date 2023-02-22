〈晶睿展望〉去年EPS 8.11元 擬配發5.5元現金股利 雙創9年新高

安控大廠晶睿 (3454-TW) 受惠全球代工及品牌事業訂單增加，去年全年稅後純益 7.02 億元，年增 273.23%，每股純益 8.11 元；董事會決議擬配發 5.5 元現金股利，獲利、股利雙創 9 年來新高。

晶睿去年第四季營收 33.96 億元，季增 32.29%、年增 140.56%；毛利率 23.84%，季減 3.58 個百分點、年減 3.27 個百分點；營益率 8.33%，季減 0.93 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅後純益 2.43 億元，季增 9.79%、年增 29.34%，每股純益 2.81 元。

去年營運方面，全年營收達 99.48 億元，年增 82.48%；毛利率 26.01%，年減 3.55 個百分點；營益率 7.86%，年增 6.19 個百分點；稅後純益 7.02 億元，年增 273.23%，每股純益 8.11 元。

展望 2023 年，晶睿表示，今年仍有國際局勢變動、通膨、升息等營運變數，公司旗下代工及品牌事業雙軌並進，專注本業發展，盡力滿足市場需求，並持續聚焦 AI 安防解決方案及服務，推動企業永續各項計畫，期望延續去 (2022) 年成長態勢。

晶睿指出，全球疫情解封，各國積極拓展旅遊商機，近期為日本三重縣伊勢市打造 AI 人流安防解決方案，加速振興日本旅遊業振興，透過分析人潮，優化商業活動，提高營運管理效率。