全聯攜手吉蒸牧場拓小農商品線 年營收料將衝破3.5億元

連鎖超市龍頭全聯順應友善環境、節能減碳潮流，今 (19) 日最新指出，自有品牌小農鮮奶系列由於採通過動物福利標章驗證的吉蒸牧場阿秀鮮乳製作，大受消費者歡迎，隨著新品推陳出新，預估今年小農鮮奶系列業績有望突破 3.5 億元，年增幅達雙位數。

全聯去年首度推擁有動物福利標章驗證的小農鮮奶系列，隨即熱銷，單是 READ BREAD 小農鮮奶吐司年銷售額突破 1 億元，而 We Sweet 小農鮮奶泡芙也賣出近 1 億元。

全聯指出，目前自有品牌「We Sweet」和「READ BREAD」已有 8 家供應商完成動福標章產銷監管鏈審核，預計今年再擴大新增小農商品共 8 款。

與全聯有緊密合作的吉蒸牧場位處花東縱谷秀姑巒溪畔，以永續經營為目標，從原物料進口、E 化管理、環保發電到廢棄物循環再利用等，均有獨到的規劃與管理。

吉蒸牧場董事長范君諺指出，牧場裡每頭牛有專屬的「牛 Watch」，收集從出生到離開的完整紀錄，包括步數、心情、心跳、產乳量和醫療防疫等數據，並設有專屬的營養師和獸醫，目前擁有近 1500 頭牛，為全台最大單一牧場，每日近一公升裝單一牧場鮮乳產量約 2000 瓶，夏季旺季銷售高峰平均每日在全聯可賣出 1500 瓶。

全聯說明，吉蒸牧場不僅通過動物福利標章驗證，又擁有產銷履歷和鮮奶標章等，除了阿秀鮮乳供應全聯約千家門市販售，每周也會低溫直送供應 2 次給製作「We Sweet」與「READ BREAD」的供應商，預計今年將使用 20 萬瓶，估今年「小農鮮奶系列」業績可望較去年成長雙位數，營收挑戰 3.5 億元。

全聯強調，身為本土企業一員，高度關注台灣的環境保育發展，也加強動物福利標章驗證商品的推廣與銷售，今年更擴大推新品，希望透過通路的力量讓消費者吃得安心，同時為這片土地盡份心力。