全聯拓國產豬精品等級商品線 估年收將破億元

國內超市龍頭全聯最新指出，獨家「好欣豬」產品去年熱銷 40 萬份，創造近 5000 萬元業績，預計今年將陸續有新品導入，年銷售有望衝破 1 億元，逐漸發展成國產豬的精品等級商品。

全聯自 2019 年獨家導入台東關山「好欣豬」，目前已有 3 款具備碳足跡標籤，接下來還有 2 款產品也將申請碳足跡標籤。

全聯也提到，由於家庭客群的快速料理需求強勁，好欣豬熟成日式炸豬排去年銷售超過 1500 萬元，好欣豬梅花薄切肉片也銷售出上千萬元好佳績，顯示兼具品質與友善環境的商品，越來越受到消費者青睞。

全聯生鮮占營收比重達 20%，其中的豬肉產品占比達 40%，全聯期許，透過獨家精品等級好欣豬，進一步帶領消費者落實綠色消費。

好欣豬是由關山瑞清牧場落實人道飼養、永續經營，並長期與農業科技研究院動物科技研究所合作，曾取得好畜圃 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point，豬場危害分析與重點管制) 標章，具產銷履歷驗證，並採獨創的濕式熟成技術推出各種商品。

據實地探訪，瑞清牧場採現代化豬場管理，飼養母豬 350 頭，總飼養量 3500 頭，採取每三周一批次的生產模式，導入生產醫學管理策略，可嚴格阻斷疾病傳播。

關山瑞清牧場也提到，不擔心美豬進口，消費者有自由選擇的權益，因此必須做出高質的差異化才有更強的競爭力，但也期許政策上對加工肉品能有更明確的標示要求。

全聯強調，正與供應端努力朝 ESG 發展，藉由改變飼養的過程來降低碳排放量，例如，好欣豬產品的碳足跡標籤，可充分顯示整個生命週期的碳排放量。

目前台東關山好欣豬契約養殖場有瑞清牧場和永清祥牧場兩家，均採水濂式飼養方式，並獲優良豬場認證、產銷履歷驗證。