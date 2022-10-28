揚明光Q3每股賺0.57元創16季來新高 前9月EPS 1.19元

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (28) 日公布最新財報，第三季稅後純益 6514 萬元，季增 33.55%，年增 88.14%，每股純益 0.57 元，爲 16 季以來最佳，前三季稅後純益 1.36 億元，年增 8.14 倍，每股純益 1.19 元。

展望第四季，揚明光學表示，受全球經濟衰退影響，客戶陸續進行庫存調整去化，微投光機及光學元件類產品市場需求疲弱，第四季出貨情形預估較第三季減少；3D 列印、車用鏡頭及智能家居鏡頭出貨預估與第三季變化不大，預期整體出貨情形將較第三季減少。

揚明光第三季營收 13.39 億元，毛利率 17.49%，季減 2.6 個百分點，年減 2.78 個百分點，稅後純益 6514 萬元，季增 33.55%，年增 88.14%，單季每股純益 0.57 元。

揚明光前三季營收 38 億元，毛利率 18.6%，年增 1.08 個百分點，稅後純益達 1.36 億元，年增 8.14 倍，每股純益 1.19 元。

揚明光表示，第三季合併營收 13.39 億元，相較上季，智能家居鏡頭因進入旺季及光學元件因第二季封控投影機需求的遞延，出貨增加；微投光機與 3D 列印因客戶需求放緩，出貨較第二季減少；車用鏡頭出貨與第二季相當。

揚明光第三季因產品銷售組合差異及庫存依會計政策提列呆滯損失影響，毛利率 17.49% 較上季減少 2.6 個百分點。