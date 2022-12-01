〈醫療科技展〉鴻海攜揚明光打造眼底影像解決方案 新品明年Q4上市

鴻海 (2317-TW) 攜手揚明光 (3504-TW) 以及長庚，打造手持式智慧眼底影像擷取儀 (JYE01)，目前已於土城長庚醫院進行臨床驗證，預計明年第四季正式上市投入市場，鴻海 B 事業群總經理姜志雄表示，製造產品都先從台灣出發，再進一步拓展到東南亞等海外市場。

鴻海數位健康專案設計總監盛英瑋說明，透過與揚明光攜手打造的手持式智慧眼底影像擷取儀，結合長庚醫院眼科部多年累積的 AI 輔助醫療演算法，只要一張眼底圖，即可進行全身健康檢查。

盛英瑋指出，手持式智慧眼底影像擷取儀預計明年第四季正式上市投入市場，也是三方聯手打造的全方位數位影像診斷解決方案的第一步，包括白內障、青光眼等眼疾，像是糖尿病、心臟病、高血壓以及肝、腎功能等各項疾病皆在檢測範圍。

手持式智慧眼底影像擷取儀 (JYE01) 僅 600 公克的輕量化設計，加上符合人因工程的機身與專用矽膠眼罩，讓使用者可以舒適使用；非散瞳相機模組結合專用焦距設計鏡頭，其影像清晰度可以做為長庚眼底 AI 輔助醫療演算法作為影像特徵的計算 和判斷。

此外，手持式智慧眼底影像擷取儀 (JYE01) 還配備實體 SIM 卡、Wi-Fi 與藍芽多重通訊功能，在偏鄉可進行眼底影像即時上傳，同步醫院系統與使用者 APP 診斷結果。