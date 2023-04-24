中鋼3月稅前盈餘9.48億元月增逾12倍 Q1虧損大幅收斂

中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公告 3 月自結稅前盈餘 9.48 億元，月增 1268%、年減 82.12%，每股稅前盈餘約 0.06 元，第一季雖然稅前虧損 7497.2 萬元，但已較去年第四季大幅收斂近 99%。

中鋼 3 月營收 338.47 億元，月增 8.3%、年減 18.8%；營業利益 9.37 億元，月增 1289%、年減 82.1%；營益率 2.8%，月增 2.6 個百分點、年減 9.8 個百分點，獲利狀況持續轉佳。

中鋼說明，3 月鋼品銷售數量增加，回到百萬噸之上的水準，且銷售單價微漲、成本下降，推升獲利表現；中鋼第一季營收 913.46 億元，季減 4.2%、年減 20.7%；營業淨損 2603 萬元，較前季收斂 99%。

展望後續營運，中鋼認為，目前台灣下游用鋼產業位於庫存調整階段，政府擬延長節能家電減徵貨物稅，以及未來住宅建案陸續完工後，可挹注用鋼需求回溫，市場預計回歸供需基本面後，將重回正向通道。

另一方面，鋼鐵供應在碳中和的趨勢下持續緊縮，也將有助鋼價支撐，中鋼看好，鋼市在消費信心逐步提升下，適度過盤整區間後，可望蓄積新一波發展動能，帶動營運持續成長。