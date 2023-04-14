市場拉貨信心轉趨觀望 中鋼5月盤價開平盤中止連四漲

中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日開出 5 月內銷盤價，受近期美歐金融體系動盪、地緣政治紛擾等風險，市場拉貨信心轉趨保守觀望，因此，5 月盤價開出平盤，中止今年來連 4 個月漲勢。

中鋼表示，自今年以來盤價順應國際鋼市開啟上升波段，不過，供應鏈仍需時間反應漲幅至終端下游，加上近期大環境動盪風險，第二季雖為傳統用鋼旺季，但市場拉貨信心轉趨保守觀望，終端補庫需求尚未完全釋出。

中鋼認為，短期內鋼價轉入溫和中繼區間，待整理後以蓄積新一波發展動能。因此，5 月以平盤開出，貼近國際主流盤勢，協助客戶渡過鋼市整理階段，爭取接單契機。

總經來看，歐美銀行危機在監管當局迅速處置下快速落幕，避免引發系統性風險，多國央行順勢宣布暫停升息或轉為降息，帶動美元指數回落，減緩新興及亞洲市場匯率波動風險。台灣下游鋼鐵用鋼產業庫存調整至健康水位後，市場預計將回歸供需基本面，引領經濟重回正向通道。

需求方面，中國鋼鐵產業短期面臨波動震盪，不過，房市銷售明顯回暖，加上持續投資基礎建設，建築用鋼需求回升可期；台灣擬延長節能家電減徵貨物稅，未來住宅建案陸續完工後，將可挹注用鋼需求回溫。

供給方面，worldsteel 統計，2 月全球粗鋼產量年減 1 %，連四個月下滑，市場供應面依然緊俏。中國為實現碳中和目標，嚴格落實鋼鐵新舊產能置換，並加快行業重組與集中化，市場預期 2023 年降幅將擴大至 2.5%，粗鋼產量減少約 2600 萬公噸。

至於原物料行情，鐵礦砂價格近期於每公噸約 120-130 美元震盪整理，冶金煤價格則回落至每公噸約 285-300 美元區間，壓抑短期鋼價上漲動能。OPEC + 聯袂減產帶動國際油價底部反轉，燃料價格處於高檔也推升電價。

各國指標鋼廠價格，美國 Cleveland-Cliffs 鋼廠 4 月初發動新一波漲價，調漲熱軋價格每公噸 110 美元，熱軋流通行情一度觸及每公噸 1300 美元；歐洲鋼廠因產線檢修突發狀況未能如期完成，甚至須撤回報價並醞釀調漲。

中國寶武、鞍本鋼廠 5 月份內銷熱冷軋出廠價以平盤開出。歐美市場反應消費信心好轉，鋼價維持上升趨勢，亞洲鋼市則進入良性整理階段，全球鋼價穩中求進。