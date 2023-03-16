中鋼4月、Q2盤價同步揚 喜迎旺季需求可期

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日開出 4 月及第二季盤價，進入鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁，考量煉鋼原物料成本高漲、國際滙率波動風險及進口報價相繼走揚，4 月月盤產品每公噸上漲 800-1000 元不等、季盤則上漲 1500-2000 元。

中鋼表示，全球經濟展現復甦韌性，中國解封加上兩會後推動多項振興內需利多政策，包括基建投資、振興房市、車市及家電等，帶動鋼材社會庫存與鋼廠庫存雙雙由升轉降，且汽車晶片與零部件短缺獲得舒緩，全球各大車廠積極增產，加上適逢鋼市傳統旺季，第二季用鋼需求增溫。

鋼鐵供給方面，中國持續深化供給側改革，且 3 月初兩會期間中國主要鋼鐵大城唐山、邯鄲等地實施環保限產，西南地區則因缺水限電，加深鋼鐵供應疑慮。歐美去年囿於能源成本飆漲，導致鋼廠大範圍減產、停工，目前復產進度有限，加上土耳其災後重建需求，拉高全球鋼材供需吃緊態勢。

原物料行情來看，鐵礦砂價格於每公噸 125-130 美元震盪走高，相較去年 12 月中旬上漲 18%，且中國重返澳洲煤炭交易市場，冶金煤價格亦強勢維持於每公噸 350 美元之上，相較去年 12 月中旬亦上漲 46%，加上特殊合金價格亦呈倍數大漲，使煉鋼原物料及合金投入成本大幅攀升，此外，BDI 指數自二月中以來拉升 160%，運費墊高推升大宗商品行情。

各國指標鋼廠也陸續調漲報價，美國 Cleveland-Cliffs、Nucor 等鋼廠反映原物料成本高漲，自去年 11 月起連 8 次調漲薄板 (熱、冷軋) 售價，累積漲幅超過每公噸 617 美元，其中熱軋流通行情更是突破每公噸 1250 美元；歐洲熱軋流通價自去年十二月底以來亦上揚約每公噸 180 美元。

中國寶武鋼廠 4 月份內銷熱冷軋出廠價每公噸調漲 200 人民幣 (約 29 美元)，鞍本鋼更是每公噸大幅拉漲 300-400 人民幣 (約 43-58 美元) 以上；越南台塑河靜鋼廠亦提漲熱軋每公噸 30 美元，迄今全球鋼價漲勢已然確立。

中鋼表示，全球主要經濟體在製造業築底回升之下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升。籲盼客戶掌握低碳轉型的國際趨勢，應超前部署於歐盟 CBAM 在 10 月試行期前，加速啟動碳足跡盤查及節能減碳等工作，也將推出低碳鋼品並攜手下游客戶共迎綠色低碳轉型新商機。

中鋼進一步指出，考量煉鋼原物料成本高漲、國際滙率波動風險及進口報價相繼走揚，兼顧下游客戶接單報價競爭力，月盤產品採循序漸進、合宜調漲方式接軌國際行情，提升下游出口議價及接單動能。

第二季季盤產品則依照下游產業結構差異及第一季降價幅度，並考量季盤產品因開盤時間點與國際行情累積漲幅落差，分別予以適宜調整。

另一方面，自去年 2 月俄烏開戰以來，各項合金 (鎳、鉬、釩等) 價格飆漲，中鋼指出，體恤客戶景氣低迷期間的艱困，過去四季以來均自行吸收，本次針對部分高合金含量之鋼品，恢復比照國內外鋼廠一貫作法，審酌適宜加價 (Surcharge)，但尚未完全反映合金原料成本。