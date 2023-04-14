中鋼股東會紀念品再贈「傘Q」感謝股東相伴

中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日宣布，回應股東以往對中鋼贈傘的肯定與喜愛，今年股東會紀念品推出「傘 Q」，透過 Thank you 的諧音，傳遞常懷感恩之心、與股東相伴。

中鋼表示，「傘 Q」傘骨採用中鋼生產之優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質。傘布及傘骨原料均採用 MIT 臺灣在地低碳製程生產之優質產品，為國內環境及經濟貢獻心力，追求品質，也與地球共好，具體實踐企業 ESG。

設計及外觀上，「傘 Q」採用自動三折開合、精巧方便攜帶，傘面兼具防潑水及抗 UV 功能，傘面以柔和色調輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，傘面上的風鈴花，花語意涵感恩與幸福，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」的經營理念。

中鋼強調，這不僅是一把傘，而且是一把讓使用和看到的人都感受到幸福的傘，無論天晴或風雨，使用「傘 Q」都能花現幸福、掌握更多生命中的美好事物；同時散播幸福，與中鋼一起為更好的臺灣而努力。

中鋼說明，112 年股東常會委託書受託代理期間為 5 月 24 日至 6 月 1 日 (例假日除外)，限 1000 股以上的股東可憑委託書兌領股東會紀念品。

未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿 1000 股之股東，可於 5 月 17 日至 6 月 13 日，完成電子投票作業且未重覆委託，並於 6 月 26 至 28 日上班時間持身分證明文件至指定地點領取；或於 6 月 16 日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。