台積電法說、台設碳權交易平台、SpaceX升空爆炸 本周大事回顧

台積電本周召開法說會，除調降全年財測外，也宣布調整高雄廠營運策略等規劃，另外，總統蔡英文宣示籌設「碳權交易平台」，預計今年中設立，SpaceX「星艦」系統本周執行首次軌道級測試飛行任務，升空 4 分鐘後爆炸，創辦人馬斯克也轉推發文，以下為本周大事回顧：

台積電下修全年營收展望 調整高雄廠策略

台積電週四召開法說會，總裁魏哲家指出，受總體經濟、市場需求疲弱影響，上半年庫存去化時間較原預期長，調降今年半導體 (除記憶體外) 與晶圓代工產業營收，公司全年美元營收則由微幅成長調降至下滑 1-6%，仍優於產業平均。

由於市場變動快速，高雄晶圓廠興建工程雖照常進行，但因日本、中國都有 28 奈米廠擴建計畫，歐洲也評估蓋 28 奈米廠，因此高雄廠會朝更先進製程產能擴張，黃仁昭補充，可能會朝 3 奈米以下製程布局，時間上則保持彈性。

另外，台積電週五也宣佈與誠新綠能子公司誠新電力，簽訂總量 200 億度再生能源聯合採購合約，合約為期 20 年、每年 10 億度，將由台積電認購其中每年 5 億度，另外 5 億度則邀請供應商共同認購，首創國內再生能源聯合採購的 ESG 創新模式。

台灣碳權交易所拍板採減量額度交易制 預計今年中設立

總統蔡英文宣示籌設「碳權交易平台」，金管會週四表示，目前全球碳權類型有總量管制交易制度、減量額度交易制度兩種，我國將以減量額度交易制度施行，證交所規劃預計於今年中就會設立平台，將先開放法人交易，但實際碳權交易的施行時間表還要配合環保署時程。

SpaceX 升空不久後爆炸 馬斯克：數月後再進行一次飛行測試

SpaceX「星艦」系統在美國中部時間 20 日 8 時 33 分滿載著超過 4500 公噸的推進劑從德州起飛，執行首次軌道級測試飛行任務，升空 4 分鐘後爆炸，太空梭未能進入軌道，儘管失去火箭，創始人馬斯克發布推文，除祝賀 SpaceX 團隊對星艦進行測試發射，也為準備幾個月後的下一次測試學到很多東西。

彭博：拜登將祭新禁令 限制對中經濟關鍵領域投資

《彭博》週四援引消息人士報導，拜登政府計劃下個月發布一項行政命令，限制美企對中國的投資，涉及晶片、人工智慧 (AI) 和量子投資等經濟關鍵領域，包括創業投資、私募股權及某些形式的技術轉讓與合資企業類型將被徹底禁止。

第一張骨牌倒下！美國知名地產商爆出 1.6 億美元違約

在 3 月矽谷銀行倒閉引發銀行業危機後，多家華爾街投行就密集警告，美國商業地產 (CRE) 就是下一個地雷。而現在這個地雷很有可能由知名地產商 Brookfield Corp. (BN-US) 引爆。

緯創調整產能 泰州廠 4/26 停工停產

電子代工大廠緯創 (3231-TW) 隨著產品、產業變化，持續調整旗下產能，週四指出，緯創中國泰州廠將在 4 月 26 日當天停工停產，該廠主要生產中、小型尺寸 LCM，未來將由鄰近昆山廠支應。