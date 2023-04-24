〈焦點股〉諾貝兒丁丁藥局私募引進佳世達 股價創新高

連鎖藥妝通路諾貝兒 (丁丁連鎖藥妝)(6844-TW) 私募引進佳世達 (2352-TW)，最多拿下 28.54% 股權，雙方有望拓展醫療零售通路版圖，消息激勵下，諾貝兒今 (24) 日股價開高震盪，一度大漲 10%，來到 228.5 元，創新高。

佳世達將分兩階段入股諾貝兒，以 7.5 億元參與諾貝兒私募增資案，每股 150 元，將取得 14.27% 股權，後續再以公開收購方式購買諾貝兒普通股，每股收購價格 210 元，收購後持股將佔增資後股本 14.27%。若交易完成，佳世達預計投資約 18 億元，持有諾貝兒增資後 28.54% 股權。

諾貝兒以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，公司預期，今年疫情降溫，防疫商品買氣收歛，但取而代之的是消費者對於提升免疫力、維護保養健康的意識增長，成人營養保健品成為新營運動能。

諾貝兒目前全台共 90 家門市，去年受惠疫情，推升營收、獲利創新高，今年也將持續調整營業據點，並搭配政府發放退稅 6000 元，以及一系列促銷活動，期望提高今年營運表現。

諾貝兒 3 月營收 3 億元，月增 2.91%、年減 4.7%；第一季營收 9.44 億元，年減 2.69%。去年全年毛利率 33.91%，稅後純益 3.62 億元，年增 37.35%，每股純益 12.08 元。