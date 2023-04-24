電子熄火、金融有撐 台股量縮小漲23點收15626點 季線失而復得

台股今 (24) 日開低，一度跌破 15600 點，晶圓雙雄湧現賣壓，電子權值股漲跌互見，隨著金融股回穩，生醫、碳權概念股也吸引買盤進駐，帶動加權指數翻紅，終場小漲 23.88 點或 0.15%，收在 15626.87 點，季線失而復得，成交值萎縮至 1766.3 億元。

櫃買指數止跌回升，終場上漲 1.65 點或 0.79%，收在 209.94 點，成交值僅 553 億元。上市櫃成交值合計 2319.3 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價承壓，一路在盤下震盪，面臨 500 元關卡保衛戰，終場收在 507 元，跌幅 0.78%；聯電 (2303-TW) 下挫 1%，摜破 50 元關卡，日 K 連 4 黑；聯發科 (2454-TW) 反彈 1.6%，收在 676 元；主要電子權值股漲跌互見，國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、欣興 (3037-TW) 收盤上漲超過 2%。

台灣碳權交易所將於今年中旬設立，造紙類股在政策利多加持下持續走強，華紙 (1905-TW) 噴出第三根漲停，達 23.1 元，改寫 14 個月以來新高，並爆出 6.7 萬張巨量，正隆 (1904-TW) 終場急拉漲近 7%，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 股價上漲 3-4%，交投相當熱絡。此外，台泥 (1101-TW) 也是碳權概念股成員，今天延續強勢，收漲逾 3%，逼近 40 元關卡。

再生醫療雙法力拚本會期通過，生技族群今天成為多頭指標，尤其細胞治療概念股表現強勢，訊聯 (1784-TW) 一度亮燈漲停，創 12 年新高，終場收漲 6%，創源 (4160-TW) 也攻上漲停板 35.05 元，長聖 (6712-TW) 漲近 3%，收復季線及月線，三顧 (3224-TW)、基亞 (3176-TW)、益得 (6461-TW) 等均漲勢凌厲。

高價股回神，股王信驊 (5274-TW) 反彈 1.5%，收 2650 元，譜瑞 - KY(4966-TW)、緯穎 (6669-TW)、力旺 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW) 等千金股均表現不俗，約有 1-3% 不等的漲幅。