台灣先生谷月涵：資金賣股轉進定存 大盤恐跌破12629點前波低點

有「台灣先生」之稱的谷月涵認為，儘管近期股市表現不錯，但對未來並沒有那麼樂觀，以資金面來說，M1 成長率低於 M2，這代表投資人會賣股票後將資金轉進定存，預期今 (2023) 年大盤指數可能跌破前波低點 12629 點，但不至於有崩盤危險。

谷月涵今 (24) 日受訪時指出，台灣目前不論訂單或庫存都還很不理想，市場基本面還是很差；而在資金面部分，M1 成長率低於 M2，代表投資人開始賣股票將資金轉進定存，而上次出現類似情況是在 2000 年、2001 年。

谷月涵認為，台股還是會「飄」上去，但指數也不排除跌破去 (2022) 年 10 月的低點 12629 點，但即使跌破前波低點，也不至於有崩盤的危機。

谷月涵表示，台灣通膨的問題相對較少，加上負債率低，因此利率不會跟著美國利率一直往上飆升，儘管外資去年大舉賣超台股，但目前看來外資賣壓應該消化的差不多了，在美國抽資金 (意指升息) 快到頂的情況下，台股近期的表現還算穩定。

提到地緣政治對股市的影響，谷月涵態度相對樂觀，甚至直言「不用太擔心兩岸的問題」，他以 2018 年時任美國總統川普對中國的關稅懲罰，去年前美國眾議院院長裴洛西訪台，台股雖因此下挫，但都屬短期現象，指數很快就回升。

谷月涵認為，中國攻打台灣這件事應該是「風險大但機率小」，但兩岸情勢仍有待雙方領導人的智慧與態度。