台股攻上萬六後續無力 美股財報周觀望心態加劇

台股站上萬六後出現回檔壓力，周線收黑，勉強收在 15602.99 點，投信認為，隨著美股財報周到來，預期市場將持續觀望，留意部分漲多個股可能有拉回修正風險。

從籌碼面來看，外資本週連 5 個交易日站在賣方，合計賣超 303.02 億元，投信與自營商也分別調節 30.0 億元、72.77 億元，三大法人合計單週賣超台股 405.78 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美股下周起將進入科技大廠的超級財報週，因此盤面觀望氣氛濃厚，甚至盤面下不少這波大漲的個股出現回檔修正。

孫傳恕指出，包括微軟、Google、德州儀器、英特爾、亞馬遜等法說即將陸續登場，5 月首周則由高通、超微、蘋果接棒登場，其中又以蘋果財報最受全球矚目，屆時將影響相關台股供應鏈的投資情緒，加上 5 月初的 FOMC 會議將召開，不論財報或美國聯準會對於升息的態度，都將左右全球金融市場的敏感神經。

孫傳恕說，雖然科技業庫存調整進入尾聲，但中國解封後，PMI 雖然連續 3 個月擴張，但是庫存及進口年增率仍處於收縮階段，造成所帶動的需求回升不如預期，對於相關台廠的挹注效果可能遞延，加上第 1 季指數漲幅不小，預料第 2 季指數將在年線之上做大箱型區間震盪。

安聯投信台股團隊表示，時序上步入財報周，除了重要法說陸續登場，成為市場關注焦點，其他企業的財報數字與展望，是否符合原本市場預期、或出現較大落差，也成為牽動評價面檢視的重要參考依據。

安聯投信台股團隊表示，由於國際情勢如總經數字、利率政策等，大多呈現緩降、緩升等，目前並未看到預期以外的訊息，這類雜音對市場影響程度將持續鈍化，現階段市場目光則將逐步回歸基本面，股價與財報、展望等數據表現的連動程度料將拉高。

以電子股為例，現階段消息好壞參半，即使如 PC、TV 等有急單出現，為股價帶來短期支撐，但畢竟目前仍看不到下半年更為明確的需求，因此先前漲勢較大的族群，隨著評價面變高，第 1 季財報與第 2 季展望的數字預料將成牽動表現的關鍵。

