〈商品報價〉出口數據失色 黃小玉全面下挫逾1%

美國出口銷售數據令人失望，加上春季播種氣候將改善，芝加哥三大農產品黃豆、小麥及玉米期貨周三 (5 日) 全面下挫，跌幅皆逾 1%。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.2%，報每英斗 14.925 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.8%，報 27.03 美元。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1%，報每英斗 6.755 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.72%，報 6.91 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 1.4%，報每英 6.435 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.68%，報 24.74 美元。

美國農業部公布最新出口銷售報告，截至 3 月 30 日單周，2022/2023 年度美國黃豆銷量為 15.53 萬噸，較前周銳減 55%，也比前四週平均值低了 42%；2023/24 年度的銷量也減少了 4.83 萬噸。

玉米部分，截至 3 月 30 日單周，2022/2023 年度美國玉米銷量為 124.66 萬噸，較前周高出 20%，但比四周平均值低了 26%。

Zaner Group 首席市場策略師 Ted Seifried 表示，在美國接連公布對中國的出口數據後，市場確實希望能看到一個令人注目的數字，可惜並沒有。

投資機構 AgriTel 表示，隨著美國種植帶天氣變得乾燥溫和，增添了市場壓力，加上廉價前夕，促使部分多頭獲利了結。

穀物市場正關注美國農業部下周二 (11 日) 發布的月度供需報告，CBOT 周五適逢復活節休市一日。