〈商品報價〉阿根廷產量預估下調 黃豆期貨走高

芝加哥三大農產品期貨周二 (11 日) 漲跌互見，小麥與玉米因美國期末庫存預估高於預期而轉跌，黃豆因阿根廷下修產量預估而收高。

芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 下跌 0.7%%，報每英斗 6.74 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.44%，報 6.85 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 下跌 0.5%，報每英 6.51 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.68%，報 24.91 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 反彈 0.7%，報每英斗 14.9725 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.27%，報 27.15 美元。

美國農業部在 4 月供需報告中，將阿根廷黃豆產量預估下調 600 萬噸至 2700 萬噸，創下 23 年來新低，主因為南美受到嚴重旱災影響。

分析師稱，美國農業部對阿根廷黃豆產量預估的下修幅度超過了市場預期，而競爭對手蝦則出現更有利的生長條件，因此將 2022/23 年度巴西黃豆產量上修 100 萬噸至 1.54 億噸。此外，美國農業部維持 2022/23 年度黃豆期末庫存預期為 2.1 億英斗不變，是 7 年來最低。

玉米部分，美國期末庫存預估為 13.42 億英斗，高於分析師預期的 13.16 億英豆；小麥期末庫存預估為 5.98 億英斗，高於上月預測的 5.68 億英斗，也高於分析師預測的 5.81 億英。